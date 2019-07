BIK: 7 mln Polaków skrupulatnie spłaca swoje zobowiązania

Z ostatnich wyliczeń BIK wynika, że Polacy punktualnie spłacają swoje zobowiązania, a tym samym - jak zaznaczono w raporcie - "charakteryzują się niskim ryzykiem kredytowym".

Rzetelności kielntów odzwierciedla tzw. scoring, czyli ocena punktowa BIK. Jej skala - jak wyjaśniono - wynosi od 1 do 100 i może się zmieniać każdego dnia w zależności od informacji dostarczanych przez banki i firmy pożyczkowe do BIK. Na wysokość tej oceny wpływają cztery elementy takie jak: terminowość spłat, stopień wykorzystania limitów na koncie i kartach, częstotliwość składania wniosków o nowe kredyty oraz tzw. doświadczenie (staż kredytowy) Ocena punktowa BIK - jak czytamy - jest więc sumą punktów uzyskanych przez klienta.

Wynik Polski - 79 na 100

Z ostatnich wyliczeń BIK wynika, że średni score dla Polski jest bardzo dobry i wynosi 79 punktów. Co więcej, klientów, których scor jest - jak określa BIK - "doskonały" i wynosi od 80 do 100 punktów jest prawie 7 mln, co stanowi aż 52 proc. wszystkich spłacających zobowiązania kredytowe. Niską ocenę, w przedziale do 58 punktów, ma ponad 1 milion osób. To oznacza - jak czytamy - że tylko 8 proc. spośród wszystkich kredytobiorców charakteryzuje się wyższym prawdopodobieństwem pojawienia się opóźnień w spłacie kredytu. Niższym średnim poziomem punktacji charakteryzują się województwa zlokalizowane na północy i zachodzie Polski. Średni score poniżej 79 punktów ma siedem województw: opolskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, pomorskie, zachodniopomorskie i dolnośląskie.

Autorzy raportu zaznaczają jednak, że mimo iż rzesza osób, które mogą wykazać się doskonałym scorem, jest duża, to ci najbardziej wiarygodni zamieszkują tylko na 18 proc. powierzchni kraju. Z opracowań BIK wynika, że wielu z nich jest na Podkarpaciu, gdzie średnia punktacja wynosi 80,2. Np. mieszkańcy Rzeszowa i Krosna mają odpowiednio 82,2 i 81,9 punkty. Do liderów zaliczyć należy także osoby z dużych miast, które osiągają punktację BIK w najwyższym przedziale, np. Warszawianie - 81,9, Krakowianie - 81,4 i Poznanianie - 81,3.

Każdy może sprawdzić swój BIK score

Jak wynika z informacji, BIK score ma obecnie ponad 13 mln dorosłych Polaków i każdy może sprawdzać na bieżąco jego aktualną wartość. "Wystarczy pobrać Raport BIK z bieżącą oceną punktową wraz z interpretacją otrzymanej liczby punktów" - czytamy w raporcie.

Zaznaczono też, że do wyliczenia scoringu kredytowego BIK stosowany jest starannie opracowany algorytm matematyczny. Dla instytucji rozpatrującej wniosek o kredyt, wyższa ocena oznacza większe prawdopodobieństwo, że zarówno raty kredytu, jak i całe zobowiązanie finansowe będą spłacane w terminie.

Wykorzystywanie limitów jest odczytywane jako ryzykowne

W raporcie podkreślono, że ocenę punktową podnosi spłacanie wszystkich kredytów bez opóźnień, a także niska częstotliwość przekraczania ewentualnych zaległości. "Maksymalne wykorzystywanie środków na karcie kredytowej i przyznanych limitów kredytowych, pomimo terminowego spłacania, to zachowanie określane jako bardziej ryzykowne" - czytamy.

Negatywne odzwierciedlenie w ocenie punktowej jest też - jak wynika z raportu - składanie zapytań kredytowych w wielu bankach. Zaznaczono jednak, że BIK uwzględnia takie zachowania jeżeli wszystkie zapytania dotyczą tego samego produktu i złożone zostały w krótkim okresie. Z raportu wynika też, że im dłuższa historia terminowo spłacanych kredytów, tym lepiej - bo statystycznie oznacza niższe ryzyko kredytowe.

Podkreślono również, że wbrew powszechnej opinii, brak historii kredytowej i brak oceny punktowej wcale nie podwyższa szans na kredyt.

WIDEO - Kalisz: jeśli loty Kuchcińskiego były prywatne, a podejmowano procedurę HEAD, to jest przestępstwo Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dc/ PAP