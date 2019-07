Poznań: zarzut dyscyplinarny dla prezesa sądu. Wziął pożyczkę na spłatę kredytu hipotecznego

Zdaniem zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika prezes poznańskiego sądu uchybił godności urzędu w ten sposób, że między marcem 2016 r. a kwietniem 2019 r. "działając z powziętym z góry zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd Prezesa i Kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu co do zamiaru wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem pomocy finansowej na zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych".



Jak podano, sędzia będąc m.in. współwłaścicielem domu złożył wniosek o przyznanie mu pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w formie pożyczki w kwocie 195 tys. złotych z przeznaczeniem na spłatę kredytu hipotecznego w kwocie blisko 198 tys. zł. na zakup lokalu mieszkalnego w Poznaniu. Po zawarciu umowy pożyczki "doprowadził Skarb Państwa - Sąd Apelacyjny w Poznaniu (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 150 tys. zł, stanowiących przedmiot wskazanej umowy", bo nie spłacił z tych środków chociażby w części kredytu hipotecznego.

"Naruszenie zasad etyki zawodowej"



W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych czytamy, że "w ten sposób sędzia naruszył wynikający z Prawa o ustroju sądów powszechnych obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, w tym w szczególności obowiązek stania na straży prawa i kierowania się zasadami godności i uczciwości w służbie i poza nią". Ponadto naruszając zasadę dotyczącą celu przeznaczenia pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, "nie wykazał niebudzącej wątpliwości rzetelności w swoich sprawach finansowych, to jest zachowań przynoszących ujmę godności sędziego i naruszających zasady etyki zawodowej".



Zastępca rzecznika podkreślił, że sędzia "jest obowiązany postępować zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim" oraz postanowieniami zbioru zasad etyki zawodowej sędziów.



W komunikacie zastępcy rzecznika podano, że zarzucone sędziemu przewinienie dyscyplinarne "wyczerpuje jednocześnie znamiona umyślnego przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego". Sprawę rozpatrywać będzie Sąd Najwyższy - Izba Dyscyplinarna.



Sędzia Krzysztof Lewandowski jest współwłaścicielem domu o powierzchni 188 m kw. w Poznaniu oraz posiada szóstą część udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego o powierzchni 65 m kw.



Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu nie odniósł się na razie do stawianego mu zarzutu.

WIDEO - Krowy z "dziurami w brzuchu". Nagrania z ukrytej kamery oburzyły obrońców praw zwierząt Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/luq/ PAP