"Dosyć tego chamstwa. Proszę się zamknąć". Rozenek do Winnickiego. Kłótnia o faszyzm, marksizm, LGBT

- Źle się stało, że doszło do przemocy fizycznej, ale dobrze się stało, że Białystok. (...) Tysiące ludzi w Białymstoku w sposób pokojowy manifestowały sprzeciw wobec promowania dewiacji - ten komentarz do zajść w Białymstoku poseł Konfederacji Roberta Winnickiego w "Polityce na Ostro" wywołał ostrą reakcję pozostałych gości programu oraz prowadzącej rozmowę Agnieszki Gozdyry.

- Proszę zwrócić uwagę, że tysiące ludzi w Białymstoku w sposób pokojowy manifestowały sprzeciw wobec promowania dewiacji. Była dobra akcja społeczna, była dobra postawa arcybiskupa - komentował zajścia podczas "Marszu Równości" w Białymstoku Robert Winnicki, poseł Konfederacji i prezes Ruchu Narodowego.

- Proszę, żeby nie nazywał pan w tym programie osób homoseksualnych dewiantami - zaprotestowała Agnieszka Gozdyra.

- Ci, którzy stoją za ideologią LGBT, szerzą złe rzeczy - nie poddawał się poseł Winnicki, co spotkało się kolejnym apelem dziennikarki, by nie obrażał ludzi.



- Skandaliczne - poparł dziennikarkę warszawski radny Jan Strzeżek (Porozumienie). - Bardzo dobrze, że poseł Winnicki nazywa w ten sposób tych ludzi, bo dzięki temu Polacy będą wiedzieli, z czym się wiąże głosowanie na takich ludzi jak pan Winnicki, czy Konfederację, z którą jest związany - powiedział i wyjaśnił, że głosowanie na Ruch Narodowy wiąże się z nazywaniem ludzi, którzy manifestują swoje poglądy, dewiantami.



- Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, dzień zagłady Getta i to powinno nas skłaniać do szczegól… - zaczął komentarz Andrzej Rozenek z SLD.



- To jest absurd - wszedł mu w słowo Winnicki.

Winnicki: zapraszam. Tam są drzwi



- Czy ja panu przerywałem? Może pan zamilknąć? Dosyć już tego! Dosyć tego chamstwa. Proszę się zamknąć - Rozenek zwrócił się do Winnickiego.



Polityk SLD dodał, że po tym, co powiedział prezes Ruchu Narodowego powinien wyjść ze studia.



- Zapraszam. Tam są drzwi - odparł Winnicki.



Nie będzie pan wypraszał moich gości. Ja prowadzę ten program - kolejny już raz zaprotestowała dziennikarka.



- Zostanę ze względu na szacunek dla widzów – odparł Rozenek. - Pan nie umie uszanować nikogo - dodał

"To jest początek faszyzmu"



- To, co się stało w Białymstoku, to jest początek faszyzmu - ocenił Rozenek. - Ta władza nie robi nic innego, co robiono w latach 30. w III Rzeszy. Dokładnie tę samą atmosferę buduje. Jest przyzwolenie na bicie ludzi, przyzwolenie na dzielenie społeczeństwa - przekonywał.



Zauważył, że są wśród polityków obozu rządzącego są też ludzie uczciwi i przyzwoici, tak jak radny Porozumienia Strzeżek. Przyznał, że również ministra Marcina Ociepę (podsekretarz stanu w ministerstwie przedsiębiorczości i technologii) słuchał z uznaniem. - Ale większość tej władzy zachowuje się w ten sposób, jak mówię - przekonywał.

