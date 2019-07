Ostatni upalny dzień. Nadchodzi ochłodzenie. Ostrzeżenia drugiego stopnia dla większości kraju

Nad część obszaru kraju nadejdzie ochłodzenie, pozostaną też z nami gwałtowne burze i intensywne opady - informuje portal twojapogoda.pl. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami i burzami z gradem. Dotyczą one większości Polski. Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących zagrożenie dla zdrowia i życia.

Ostrzeżenia IMGW o burzach z gradem ogłoszono w woj. lubelskim, dolnośląskim, śląskim, mazowieckim, świętokrzyskim, łódzkim, opolskim, podlaskim, lubuskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim, małopolskim i wielkopolskim.

Burze, grad, upały i widmo powodzi

Dla woj. mazowieckiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, opolskiego, lubuskiego, i łódzkiego wydano także ostrzeżenie przed upałami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał także ostrzeżenia hydrologiczne.

IMGW

Z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że krańce zachodnie i północne Europy są pod wpływem wyżów. Nad resztą kontynentu dominują niże z frontami atmosferycznymi.

Polska jest w tzw. słabogradientowym obszarze obniżonego ciśnienia. W pasie od Pomorza Zachodniego, przez Wielkopolskę, Śląsk, po Podkarpacie zaznacza się linia zbieżności. Na wschodzie Polski, z północy na południe, przemieszcza się chłodny front atmosferyczny.

Po południu do zachodnich granic kraju dotrze pofalowany front chłodny. Przeważający obszar Polski znajduje się w zwrotnikowej masie powietrza, jedynie nad północną Polskę zaczyna napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Jak lokalnym zjawiskiem jest #burza może świadczyć mapa z sumą opadów za ostatnią dobę. Gdy na #Ursynowie spadło 0,5 mm deszczu na północy Warszawy szalała burza z sumą opadu 45 mm, co zanotowała jedynie stacja opadowa na #Bielanach.

Uwaga! Dzisiaj również burzowo. #IMGW pic.twitter.com/kBPz0gVRkG — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 30, 2019

Temperatura minimalna od 14 do 19 st. C

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, w pierwszej połowie nocy wystąpią także burze i miejscami grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm.

Temperatura minimalna od 14 do 19 st., chłodniej na Suwalszczyźnie, Mazurach i Podlasiu od 12 do 13 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże. W województwach zachodnich i południowych wystąpią burze z opadami deszczu i gradu. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm. Na pozostałym obszarze możliwy przelotny deszcz.

Temperatura maksymalna od 20 st. i 23 st. w województwach północnych, do 24 st. i 26 st. w pasie od Ziemi Lubuskiej, przez Wielkopolskę, po Lubelszczyznę, najcieplej na południu kraju około 27 st. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni, jedynie na południu kraju północny i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 85 km/h.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 40 mm. Temperatura maksymalna 30 st. Wiatr słaby, przeważnie północny.

W czasie burz możliwe porywy wiatru do 80 km/h. W nocy zachmurzenie na ogół umiarkowane. Początkowo możliwe przelotne opady deszczu i burze. Temperatura minimalna 16 st. Wiatr słaby, z kierunków północnych, w czasie burz porywisty.

W środę w stolicy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna 25 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

msl/hlk/ polsatnews.pl, twojapogoda.pl, PAP