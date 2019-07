Ministerstwo Rodziny: w nowej odsłonie programu 500 plus do rodzin trafiło już 345 mln zł

W ramach nowej odsłony programu 500 plus do rodzin trafiło już 345 mln zł - poinformowało we wtorek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rozpatrzono już ponad połowę złożonych wniosków, a świadczenie otrzymało 756 tys. dzieci.

Od 1 lipca ruszył rozszerzony program "Rodzina 500 plus", który zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Od tego dnia możliwe jest składanie wniosków o świadczenie drogą elektroniczną. Od 1 sierpnia wniosek będzie można złożyć także w formie tradycyjnej - papierowej.

We wtorek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało na Twitterze, że rozpatrzono już 51 proc. wniosków złożonych w ramach nowej odsłony programu "Rodzina 500 plus". Do rodzin trafiło już 345 mln zł, świadczenie otrzymało 756 tys. dzieci.

345 mln zł w ramach nowego #Rodzina500plus trafiło już na konta rodzin! 👨‍👩‍👧‍👦 pic.twitter.com/OzX6YOm93C — Ministerstwo Rodziny (@MRPiPS_GOV_PL) July 30, 2019

Złożenie wniosku do końca września gwarantuje rodzinom wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca. Po tym terminie świadczenie będzie przyznawane i wypłacane z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku.

6,8 mln dzieci skorzysta z 500 plus

Z szacunków MRPiPS wynika, że po rozszerzeniu formuły programu "Rodzina 500 plus" wsparcie trafi łącznie do ok. 6,8 mln dzieci (dotychczas ze świadczenia wychowawczego korzystało 3,6 mln dzieci - stan na kwiecień 2019 r.). Wśród nich będą teraz także wszystkie dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

500plus kosztowało już 70 mld zł

Z danych Centrum Informacyjnego Rządu wynika, że od 1 kwietnia 2016 r., czyli od momentu uruchomienia programu, przeznaczono na niego ok. 70 mld zł (stan na marzec 2019 r.). W roku 2019 program "Rodzina 500 plus" będzie kosztował dodatkowe 9,6 mld zł. W kolejnych latach dodatkowy koszt finansowania programu bez kryterium dochodowego wyniesie ok. 20 mld zł. W sumie będzie to 41 mld zł rocznie.

