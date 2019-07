Młody łoś wszedł do sklepu spożywczego w Sokółce (woj. podlaskie) przez drzwi automatyczne. Był zdezorientowany, stratował zgrzewki z wodą i pudła, rozbił kilka butelek. Do niebezpiecznego klienta wezwano policjantów i strażaków. Zabezpieczyli teren, ale w pewnej chwili łoś dobrowolnie postanowił opuścić sklep i uciekł do lasu.