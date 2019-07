Waszczykowski: Boris Johnson to skomplikowany charakter. Polityka staje się teatralna

- Dogadywaliśmy się, choć Boris Johnson to skomplikowana natura, skomplikowany charakter - powiedział w programie "Graffiti" europoseł Witold Waszczykowski (PiS). - Ma charakterystyczny sposób zachowania, gestykulowania, nie wszystkim to pasuje. Polityka staje się coraz bardziej teatralna, ludzie tego oczekują - ocenił gość Wojciecha Dąbrowskiego. Transmisja w Polsat News i na polsatnews.pl.

- Ten stary establishment brukselski, który jest za federalizacją, za utrzymaniem Unii w taki klasyczny sposób, owładnięty tą lewicowo-liberalną ideologią patrzy na niego z obawą, boi się - mówił Waszczykowski w Polsat News pytany o to jak Johnson odbierany jest w Brukseli.

Na nowo wybranego lidera Partii Konserwatywnej zagłosowało ponad 92 tys. członków partii, a na jego kontrkandydata Jeremy'ego Hunta - 46 tys.



- Uważamy, że to wielki cios dla UE, tracimy ważną gospodarkę - wskazał Waszczykowski odnosząc się do decyzji Wielkiej Brytanii o wyjściu ze wspólnoty. - To, że Johnosn został premierem, oznacz, że jego talent został doceniony - mówił.

"Decyzyjny człowiek, zdolny wymusić brexit"

- On może domagać się renegocjacji, to decyzyjny człowiek, zdolny wymusić ten brexit. Jest pewna nadzieja, bo nie chcemy, żeby to byłoby bezumowne, powodowałoby perturbacje. Możliwe, że po spotkaniu z urzędnikami, być może poprosi o dłuższy okres przejściowy. Jest porywczy i może to wymusić - mówił gość "Graffiti" odnosząc się do zapowiedzi o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej 31 października bez względu na umowę.

- Ursula von der Leyen powinna zachować się koncyliacyjnie, przecież interesy niemiecko-brytyjskie też są bardzo ważne. Niemcy zależą też od eksportu, funkcjonowania całej UE mimo, mimo że są najsilniejszym, największym graczem, to też stracą na brexicie. Von der Leyen powinna przekonywać Johnsona argumentami finansowymi, dotrzeć do jego doradców i pokazywać jak kosztowny byłby rozwód bez umowy - w taki sposób Waszczykowski odniósł się do stosunku szefowej KE do brytyjskiego premiera.

Poprzednie odcinki programu dostępne są w zakładce programy.

WIDEO - Zaatakował śpiące małżeństwo nożem. Do domu miał wejść po drabinie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ Polsat News