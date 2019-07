Szpital wypisał 19-latka z autoagresją i autyzmem. Rodzice czekają na pomoc od ministra zdrowia

Czekamy na reakcję ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, który miesiąc temu deklarował, że do czasu gdy nie znajdzie się placówka dla Dominika, to będzie przebywał tam gdzie dotychczas - powiedział polsatnews.pl Arkadiusz Krynicki, ojciec cierpiącego na autyzm i autoagresję 19-latka. Rodzina szuka dla niego miejsca, bo nie może zapewnić mu opieki w domu. Szpital nakazał odebrać Dominika 31 lipca.

Dominik przebywa w szpitalu psychiatrycznym od trzech lat. Jego rodzice otrzymali w piątek pismo, w którym wskazano, że 31 lipca mają stawić się po odbiór pacjenta. 19-latek cierpi na autyzm, nie mówi. Rodzice nie są jednak w stanie zapewnić mu opieki w domu, bo chory jest bardzo agresywny.

Zostanie pod tą samą opieką

Szef resortu zdrowia obiecał zająć się sprawą. - Jeśli nie będzie miejsca, gdzie go można wypisać, to zostanie pod tą opieką, pod którą jest - zapewniał w czerwcu Szumowski.

Wszystko jednak wskazuje na to, że tak się nie stanie.

- W poniedziałek wysłałem pismo do ministra zdrowia. Wiem, że opieka społeczna też takie pismo wysyłała, by minister zajął stanowisko i zablokował decyzję dyrektora szpitala. Czekam na odpowiedź - przyznał w rozmowie z polsatnews.pl ojciec chłopaka Arkadiusz Krynicki.

- Równolegle napisałem do dyrekcji szpitala, że mogę odebrać syna, ale tylko w przypadku, gdy opieka społeczna zapewni mi przez 15 godzin na dobę specjalistyczne usługi opiekuńcze dla niego

Dwa dni nie wystarczą

- Z doświadczenia wiem, że w ciągu dwóch dni nie są w stanie tego zorganizować. Liczę więc na to, że minister Szumowski zadziała. Skoro deklarował to myślę, że się nie wycofa - powiedział ojciec chorego Dominika.

Rodzinę wspiera Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ale nie wiadomo czy instytucja podejmie się codziennej opieki.



- Skoro szpital zdecydował się na taki krok, to rozumiem, że odbyło się to za porozumieniem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który jest w jakiś sposób nas w stanie wspomóc. Dobrze wiedzą, że my nie jesteśmy w stanie zapewnić mu opieki w domu - dodał Arkadiusz Krynicki.

Nadgryza własne ciało

Rodzice oddali Dominika do szpitala psychiatrycznego trzy lata temu, bo chłopak stawał się coraz bardziej agresywny wobec otoczenia i samego siebie. Potrafi nadgryzać własne ciało, kalecząc się.

Dlatego na spacer wychodzi z rodzicami w ochronnym ubiorze - ma ochraniacze na dłoniach i zabezpieczającą kamizelkę.

- Zrobiliśmy to dla bezpieczeństwa swojego i syna. Nasze możliwości sprawowania nad nim opieki w domu już się skończyły - mówił ojciec Dominika w rozmowie z reporterami Polsat News. Jego zdaniem decyzja o oddaniu syna do szpitala była dramatyczna.

Matka chłopca Karina Krynicka podała przykłady: kiedyś kopnął własną babcię i złamał jej żebro. Był też agresywny w stosunku do terapeutki, której złamał nogę. Opiekunka doznała zatoru i niemal zmarła.

Skrępowany pasami w szpitalu psychiatrycznym

Początkowo nastolatek odbywał terapię na oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży. Gdy stał się pełnoletni, trafił na oddział dla dorosłych. Niemal cały czas jest tam przypięty pasami do łóżka. Dzień i noc spędza skrępowany.

Pokój Dominika w jego domu to ściany i podłoga wyłożone gąbką, zabezpieczone klamki, kaloryfery, także kamera. Jednak zdaniem rodziców wszystko to za mało, aby chłopiec był tam bezpieczny.

Dominik powinien mieszkać w specjalistycznym domu stałego pobytu. Jednak w Polsce nie ma takich miejsc.

Minister zdrowia: to jest wyzwanie

Sprawą zajmuje się minister zdrowia Łukasz Szumowski. Polityk zlecił kontrolę w szpitalu, w którym obecnie przebywa chłopak. Była ona konieczna, bo w przepełnionej placówce doszło w ostatnich tygodniach do zgwałcenia trzech umieszczonych na oddziałach dla dorosłych nastolatek. Sprawcami byli pacjenci.

- Jeśli nie będzie miejsca, gdzie go można wypisać, to zostanie pod tą opieką, pod którą jest - uspokoił Szumowski. - To jest wyzwanie, żeby pacjenci mieli miejsce, gdzie będą bezpieczni i będą mogli się czuć dobrze - powiedział Polsat News szef resortu zdrowia.

msl/ Polsat News, polsatnews.pl