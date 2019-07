Po gwałtownych burzach kilkadziesiąt interwencji w Warszawie i woj. lubelskim

Straż Pożarna usuwa skutki nawałnicy, która przeszła przez Warszawę w poniedziałek po południu.

- Najbardziej ucierpiał Żoliborz oraz Bielany. Cały czas na bieżąco usuwamy skutki tej wichury - powiedział rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy kpt. Wojciech Kapczyński.

Kapczyński podkreślił, że zgłoszenia dotyczą głównie "powalonych drzew, złamanych konarów, niewielkich zalań ulic". Dodał, że PSP otrzymała ich ponad 50.

Lubelskie walczy ze skutkami nawałnic

Strażacy wzywani byli do usuwania skutków gwałtowanych burz w powiatach kraśnickim, łukowskim i ryckim. Dotychczas były 62 zgłoszenia - poinformował oficer dyżurny ze stanowiska kierowania w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie.

Najwięcej - ponad 40 interwencji - dotyczyło powiatu kraśnickiego. - Te interwencje są już zakończone lub w trakcie realizacji - poinformował oficer prasowy Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku Piotr Michałek.

Najwięcej szkód nawałnica wyrządziła w miejscowościach Stróża Kolonia i Stróża.

Michałek powiedział, że gwałtowne burze i wichury spowodowały uszkodzenia dachów na 25 budynkach - w tym w 10 przypadkach do uszkodzeń doszło na budynkach mieszkalnych. Strażacy także wypompowywali wodę z piwnic budynków, usuwali z dróg połamane konary i gałęzie drzew. Pracowali też przy zabezpieczeniu uszkodzonych przez wichurę słupów linii energetycznej.

W powiatach łukowskim i ryckim także doszło do uszkodzeń na dachach kilku budynków, strażacy najczęściej wyjeżdżali tam jednak do usuwania z dróg połamanych konarów drzew.

Ewakuowano obóz harcerski

W obawie przed gwałtownymi burzami w miejscowości Biały Brzeg (Świętokrzyskie) prewencyjnie ewakuowano obozy harcerskie. Około 260 osób znalazło schronienie w pobliskiej szkole podstawowej.

Około 260 osób, w tym 230 dzieci, przebywających na obozach harcerskich ewakuowano w poniedziałek po południu w miejscowości Biały Brzeg (powiat włoszczowski) w obawie przed nadchodzącymi burzami.

- Są to działania prewencyjne związane z prognozami pogody na najbliższe godziny. Wszystkie ewakuowane osoby pochodzące z Płocka i miejscowości Niemodlin (woj. opolskie) znalazły schronienie w pobliskiej szkole podstawowej. Przebywać tam będą do czasu, aż sytuacja pogodowa się unormuje - powiedziała st. sierż. Monika Jałocha z Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie.

Na najbliższe godziny synoptycy przewidują opady deszczu i burze.

-Prognozowana wysokość opadów w czasie burz - 20 mm. Może wiać silny wiatr, który miejscami może osiągać prędkość do 60 km/h. Zapowiada się deszczowa noc - podkreślił dyżurny Centrum Zarządzania Kryzysowego województwa świętokrzyskiego Józef Białogoński.

dc/ PAP