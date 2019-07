Zatopione samochody, zalane ulice, połamane drzewa. Kraj po burzach

W samych Katowicach odnotowano 235 zdarzań związanych z warunkami atmosferycznymi. W Częstochowie strażacy mieli 25 zgłoszeń, w Bytomiu - 21, w Chorzowie - 19, w Będzinie - 18, a w Sosnowcu - 13 - podało w niedzielę rano Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK).

Zalany blok operacyjny

W Katowicach woda zalała m.in. tunel pod rondem im. gen. Ziętka. Zamknięte były także ulice: Goeppert-Mayer, Dudy-Gracza, Chorzowska, Murckowska, Kościuszki, Graniczna i Pszczyńska.

Przy ul. Markiefki woda zalała wykop, w którym były prowadzone prace ziemne, a następnie transformator Szpitala Zakonu Bonifratrów, odcinając na pewien czas placówkę od prądu. Doraźnie oddziały: OIOM i oddział noworodków, które korzystały z zasilania z agregatów dostarczonych przez strażaków. Zasilanie przywrócono jeszcze w sobotę późnym popołudniem.

Nadal trwają działania w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym przy ul. Ceglanej, gdzie woda zalała blok operacyjny okulistyki, co skutkuje brakiem możliwości uruchomienia sali operacyjnej - podało WCZK.

W domu handlowym Supersam doszło do rozszczelnienia rury odprowadzającej wodę deszczową i w konsekwencji do zalewania sklepu. Zarządca obiektu podjął decyzję o ewakuacji ok. tysiąca osób. Wszyscy opuścili centrum handlowe przed przyjazdem strażaków. Woda wdarła się także m.in. do katowickiego dworca PKP. W dzielnicy Zawodzie zalanych zostało kilkanaście samochodów zaparkowanych w podziemnym garażu.

Burzowo także na Kujawach

Około 50 razy interweniowali w nocy z soboty na niedzielę kujawsko-pomorscy strażacy po burzach i ulewach, które przeszły przez region. Nikomu nic się nie stało. Większość interwencji dotyczyła powalonych konarów drzew, zalań, podtopień czy uszkodzeń dachów - poinformował dyżurny z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

- Wyjazdów w związku z burzami mieliśmy w nocy około 50. Nie odnotowaliśmy bardzo poważnych zdarzeń. Nie ma osób poszkodowanych - podkreślił.

W powiecie grudziądzkim po uderzeniu pioruna zapalił się dom jednorodzinny. Pożar gasiło siedem zastępów straży. Najwięcej interwencji związanych z burzami i ulewami strażacy odnotowali w okolicach Brodnicy.

hlk/ PAP, Polsat News