Gorąco, choć burzowo. Synoptycy ostrzegają: spodziewamy się deszczu z gradem

Po ponad 2 tygodniach nad Polskę zaczyna napływać gorące powietrze. Z uwagi, że nie jest to masa stabilna, nie możemy spodziewać się bezchmurnego nieba. Warunki atmosferyczne sprzyjać będą silnej konwekcji i piętrzeniu się chmur burzowych.

Jednak w całym kraju temperatura wyniesie od 20 st.C do maksymalnie 28 st.C.

Dzisiejsza #prognoza pogody zdecydowanie przypomina wakacje! Na termometrach #IMGW w całym kraju pojawi się temperatura powyżej 20°C (max. do 28°C).

Jednakże 🔴 uwaga: w pd-wsch części kraju #burze⛈: #opad do 20mm, #wiatr w porywach 70km/h!



Szczegóły tu: https://t.co/I1nvelkmM1 pic.twitter.com/WSJ5uamw2s — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) 19 lipca 2019

Burze w większości regionów

Największa aktywność burzowa będzie popołudniami i wieczorami. Zagrzmi w większości regionów, choć najczęściej w województwach zachodnich, południowych, centralnych i południowo-wschodnich.

Synoptycy spodziewają się ulewnego deszczu do 15 mm, z gradem o średnicy do 2 cm oraz porywistym wiatrem do 80 km/h. Lokalnie w ciągu godziny może spaść nawet do 30 mm deszczu.

Ulewne deszcze mogą lokalnie spowodować podtopienia dróg i zabudowań. Grad może uszkodzić dachy, karoserie samochodowe i uprawy. Na skutki porywistego wiatru narażone są linie energetyczne i gałęzie drzew.

W nocy z piątku na sobotę na wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. W centrum i na zachodzie przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura minimalna od 15 st. do 19 st.; chłodniej na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich od 12 st. do 14 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

Sobota ciepła, ale burzowa

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz z burzami. Lokalnie burze z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 25 mm, miejscami na krańcach wschodnich i południowych do 30 mm. Temperatura maksymalna od 25 st. do 30 st., gdzieniegdzie na krańcach południowo-wschodnich 31 st. oraz chłodniej nad morzem i miejscami w kotlinach sudeckich, na Mazurach i Podlasiu od 21 st. do 24 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy skręcający na zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h, miejscami możliwy wiatr w porywach do 90 km/h.

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 27 st.C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą południowego.

W Warszawie w nocy z piątku na sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 16 st.C. Wiatr słaby, południowy.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze. Przewidywana suma opadów deszczu w czasie burz 18 mm. Temperatura maksymalna 27 st.C. Wiatr słaby, w czasie burz porywisty, południowo-zachodni i południowy. Porywy wiatru do 60 km/h.

WIDEO - Chcieli uśpić yorka, bo jechali na wakacje. Uratowany Logan szuka nowego domu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/msl/ twojapogoda.pl, PAP