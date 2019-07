Wiózł 28 ton cementu, ale był pijany i wylądował w rowie

Pijany kierowca jechał drogą krajową nr 17 z ładunkiem cementu. Jednak wcześniej pił alkohol i nie zdołał utrzymać zestawu na asfalcie. Ciężarówka "złapała" miękkie pobocze, a potem zjechała do rowu i przewróciła się na pole. Gdy kierowca już wytrzeźwiał od razu zgodził się na więzienie w zawieszeniu, grzywnę i odebranie prawa jazdy na pięć lat.

Ciężki zestaw z 28 tonami cementu przejeżdżał przez Wolę Ducką (woj. mazowieckie) koło Otwocka. Nagle ciągnik siodłowy volvo wypadł z drogi i wywrócił się wraz z naczepą na pole.

W rowie cement...

Kierowcy nic się nie stało, jednak, gdy na miejsce przyjechali policjanci, szybko ustalili, że szofer jest pijany. W wydychanym powietrzu było 2,5 promila alkoholu.

Mężczyzna został zatrzymany, a gdy wytrzeźwiał usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości.

Przyznał się do przestępstwa drogowego i zgodził się na dobrowolne poddanie karze: pozbawienia wolności w zawieszeniu, wysokiej grzywnie na rzecz funduszu postpenitencjarnego i orzeczenia wobec niego zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi na okres 5 lat.

Usuwanie przewróconego zestawu, m.in. pompowanie cementu do pojazdu zastępczego trwało kilka godzin. Do zdarzenia doszło we wtorek około godz. 12:30.

KPP Otwock

...i półtusze wieprzowe

Na tej samej drodze dzień później znowu przewróciła się ciężarówka.

Do zdarzenia doszło w środę po godzinie 13 w Lubicach. Przed wiaduktem na drodze krajowej nr 17, kierowca ciężarowej scanii stracił panowanie nad kierownicą. Auto wraz z ładunkiem przewróciło się i zablokowało dwa pasy drogi.

Samochodem przewożono prawie 7 ton półtuszy wieprzowych.

Policjanci z drogówki najpierw wprowadzili ruch wahadłowy, a później na czas przeniesienia ładunku do innego pojazdu i podniesienia ciężarówki, wstrzymali całkowicie ruch na szosie.

Z drogową przeszkodą uporano się po godzinie 19. Kierowca scanii był trzeźwy.

hlk/ polsatnews.pl