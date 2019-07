W szkołach na Podkarpaciu przyjęto więcej uczniów niż było absolwentów

Jak podkreśliła w piątek rzecznik kuratorium Mariola Kiełboń, na Podkarpaciu tegorocznych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów jest ponad 41535.



- Z danych z czwartku wynika, że w liczba uczniów aplikujących o przyjęcie do szkół wynosiła 49447. Natomiast liczba uczniów, którzy zostali przyjęci w postępowaniu rekrutacyjnym, wyniosła 42717 - dodała.



Podkreśliła, że różnica pomiędzy uczniami aplikującymi, a liczbą absolwentów to 7912 uczniów.



- Różnica wynika z tego, że liczba aplikujących obejmuje uczniów, którzy składali wnioski do kilku powiatów, a także z innych województw. Stąd wynika również wykazana liczba nieprzyjętych - 12406 uczniów - wyjaśniła Kiełboń i dodała, że dyrektorzy zadeklarowali 8734 wolne miejsca w szkołach w województwie.

Rekrutacja uzupełniająca do 31 sierpnia



Rzecznik przypomniała, że w szkołach ponadpodstawowych trwa rekrutacja uzupełniająca. Zaznaczyła, że do kuratorium nie docierają sygnały o problemach z przyjęciem do szkoły.



Rekrutacja w poszczególnych powiatach regionu przebiega w większości bez problemów.



Jak wynika np. z danych Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu do szkół średnich w powiecie zostali przyjęci wszyscy absolwenci zarówno szkół podstawowych, jak i gimnazjów. Miejsce znaleźli tam także uczniowie spoza powiatu.



Z kolei w Rzeszowie dotychczas z aplikujących ponad 8,5 tys. uczniów przyjętych zostało ponad 6,4 tys. Do 31 sierpnia br. trwa rekrutacja uzupełniająca zarówno na pozostałe, jak i dodatkowo utworzone wolne miejsca.



Pojedyncze miejsca są jeszcze w wielu renomowanych liceach w regionie.

