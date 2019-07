"Marszałek Sejmu chce być świętszy od papieża. Przekaże te drobne środki na cele społeczne"

- (Marszałek Sejmu Marek Kuchciński) pokazuje, że jeżeli jest jakaś kontrowersja, odczucia społeczne, że to jest jakiś brak skromności, to marszałek to naprawia i przekaże te drobne środki na cele społeczne - powiedział w "Wydarzeniach i Opiniach" poseł PiS Marcin Horała. Odniósł się w ten sposób do decyzji Kuchcińskiego o pokryciu kosztów przelotów członków jego rodziny rządowym samolotem.