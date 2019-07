Podróże Kuchcińskiego z rodziną rządowym samolotem. CIS: wszystkie miały charakter służbowy

Według czwartkowych doniesień radia ZET, marszałek Sejmu lata z rodziną rządowym samolotem. Radio ZET dotarło do dokumentów potwierdzających sześć lotów, podczas których na pokładzie poza Kuchcińskim znajdowali się członkowie jego rodziny i oficer Służby Ochrony Państwa. Jak podkreśliło radio, nie wiadomo, czy rodzina Kuchcińskiego zapłaciła za te loty.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński lata z rodziną rządowym samolotem. Chodzi co najmniej o 6 lotów w tym roku. Dwa razy lot odbywał się najnowszym, zakupionym przez rząd samolotem - Gulfstream G550. Nie wiadomo czy rodzina zapłaciła za te loty? @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/7OvspyBSw5 — Mariusz Gierszewski (@MariuszGierszew) July 25, 2019



"W nawiązaniu do publikowanych w przestrzeni publicznej dokumentów, dotyczących lotów Marszałka Sejmu w okresie styczeń - lipiec 2019 r. Centrum Informacyjne Sejmu wyjaśnia, że każda ze zrealizowanych samolotem rządowym podróży drugiej osoby w państwie miała charakter służbowy" - podkreślono w komunikacie opublikowanym w czwartek na stronie Sejmu.



Odnosząc się do wskazanych dat, CIS podkreśla, że były to "podróże realizowane zazwyczaj w bezpośredniej styczności kalendarzowej z posiedzeniami Sejmu, co nakładało na Kancelarię Sejmu dodatkowe zadania o charakterze logistycznym".



"Kalendarz marszałka Sejmu jest bardzo napięty - realizuje on średnio ok. 30 spotkań służbowych w miesiącu, nie licząc obowiązków podstawowych związanych z funkcjonowaniem Izby" - czytamy. Jak zaznaczono, "podróże lotnicze, realizowane przy pomocy samolotów rządowych, są najbezpieczniejszym i najkorzystniejszym logistycznie sposobem na pogodzenie licznych obowiązków".



"Nie ma nic wspólnego z korzyściami o charakterze osobistym"



Odnosząc się do informacji, że Kuchcińskiemu w podróżach służbowych towarzyszą inne osoby, w tym członkowie rodziny, podkreślono, że "obecność dodatkowych osób na pokładzie nie wpływa w żadnej mierze na koszt przelotu".



"Z możliwości towarzyszenia marszałkowi Sejmu w podróżach korzystają zresztą przede wszystkim reprezentanci Izby, pracownicy Kancelarii Sejmu oraz funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, co ułatwia sprawną realizację programu podróży, a zarazem nie ma nic wspólnego z korzyściami o charakterze osobistym" - głosi komunikat.



W czwartek do informacji ws. lotów marszałka Sejmu na konferencji prasowej w Sejmie odniósł się poseł PO-KO Sławomir Nitras. Jego zdaniem marszałek Sejmu powinien złożyć wyjaśnienia w sprawie korzystania z lotów rządowym samolotem wraz z członkami swej rodziny, powinien też zwrócić koszty tych lotów i podać się do dymisji.

prz/ PAP