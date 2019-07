Pijany kierowca quada potrącił matkę jadącą na rowerze z małym dzieckiem

23-letni mieszkaniec Tarnobrzega (Podkarpackie) kierując quadem potrącił rowerzystkę, która w foteliku na kierownicy przewoziła małe dziecko. Kobieta oraz jej 14-miesięczny synek trafili do szpitala. Kierowca quada był pod wpływem alkoholu.

Jak poinformowała w piątek podkarpacka policja, do zdarzenia doszło w czwartek przed godziną 21 na jednym z tarnobrzeskich osiedli.



Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 23-letni mężczyzna kierujący quadem wjechał w rowerzystkę, która w foteliku przymocowanym do kierownicy roweru przewoziła 14-miesięczne dziecko.



Okazało się, że kierowca quada był pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało 1,15 promila w jego organizmie. 23-latek nie posiadał także aktualnych badań technicznych pojazdu. Mężczyzna stracił prawo jazdy, a za swój czyn odpowie przed sądem.



Kobieta oraz jej synek trafili do szpitala.

