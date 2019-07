18-latek okradał rodzinę z markowych ubrań. Łupami obdarowywał ukochaną

W piątek, policjanci z Gorzowa poinformowali o zatrzymaniu mężczyzny podejrzanego o kradzież markowych ubrań oraz pieniędzy, które później miały posłużyć jako dowód miłości.

- W sprawie jest wątek uczuciowy - poinformowała podkom. Marzena Śpiewak z zespołu prasowego KWP w Gorzowie Wlkp. Według ustaleń 18-latek okradał swoją rodzinę, a następnie "zdobytymi" łupami obdarowywał wybrankę serca. Celem jego przestępczego działania była markowa odzież i pieniądze.

Zniknęła markowa odzież i pieniądze

O zaginięciu rzeczy poinformowała ciotka mężczyzny, która zauważyła, że z mieszkania zniknęła markowa odzież należąca do niej i jej córek. Kobieta z czasem zorientowała się, że zniknęły również pieniądze.

- Pokrzywdzona zauważyła, że wszystko zaczęło się od momentu, kiedy w mieszkaniu przez pewien czas gościła swojego bratanka - poinformowała policja. Zaledwie trzy godziny były potrzebne policji na ustalenie i zatrzymanie podejrzanego, którym okazał się 18-latek, mieszkający wcześniej u pokrzywdzonej.

- Śledczy prowadzący sprawę ustalili, że podejrzany chcąc zaimponować swojej dziewczynie obdarowywał ją różnymi prezentami, w tym skradzioną wcześniej odzieżą - poinformowała podkomisarz. Młody mężczyzna po zatrzymaniu noc spędził w policyjnym areszcie.

- Skradzione rzeczy policjanci zabezpieczyli i trafiły już one do prawowitego właściciela. Mężczyzna został przesłuchany i usłyszał zarzut za który grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności - poinformowała podkom. Marzena Śpiewak.

las/ PAP