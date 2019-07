"Gazeta Polska" musi wycofać z dystrybucji naklejki "strefa wolna od LGBT". Tak postanowił sąd

Na wlepkach sprzedawanych przez "Gazetę Polską" widnieje przekreślony tęczowy symbol, nawiązujący do flagi ruchu LGBT. Prawnik Michał Wawrykiewicz uzyskał w sądzie zabezpieczenie, na podstawie którego gazeta będzie musiała wycofać wlepki LGBT z rynku.

Jak informuje Onet.pl, Wawrykiewicz złożył dwa pozwy w tej sprawie - jeden w imieniu Agnieszki Holland, Jacka Żakowskiego, Michała Broniatowskiego, Piotr Stasińskiego i Jana Ordyńskiego. Drugi w imieniu aktywisty LGBT Bartosza Staszewskiego - i to ten drugi został właśnie pozytywnie rozpatrzony. Pierwszy jest procedowany na posiedzeniu niejawnym - został złożony w poniedziałek. W obu wnioskach proszono o zaprzestanie dystrybucji wlepek.

Adwokatami w tej sprawie są Sylwia Gregorczyk-Abram i Michał Wawrykiewicz. Postanowienie wydał Sąd Okręgowy w Warszawie.

❗️❗️❗️@GPtygodnik musi natychmiast wycofać z dystrybucji naklejki „strefa wolna od LGBT". SO w Warszawie wydał zabezpieczenie nakazujące powyższe.

"Treści nawołujące do segregacji społeczeństwa"

Bartosz Staszewski wniosek o zabezpieczenie powództwa skierował już w poniedziałek. W uzasadnieniu decyzji sądu zwrócono uwagę, że jest on homoseksualistą zaangażowanym w ruch LGBT, organizuje Marsz Równości w Lublinie. - Z tego też względu sporna naklejka, a raczej jej treść i przekaz naruszają jego dobra osobiste w postaci godności, poczucia bezpieczeństwa, poczucia akceptacji społecznej osoby przynależnej do mniejszości, poczucie braku zagrożenia i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną oraz prawo do udziału w życiu społecznym - wyliczyła orzekająca w tej sprawie sędzia Agnieszka Derejczyk.

Jej zdaniem zakaz dystrybucji naklejki ma zapobiec "faktycznemu rozprzestrzenianiu treści nawołujących do segregacji społeczeństwa oraz promujących nienawiść wobec ściśle wskazanych grup społecznych zidentyfikowanych jako LGBT".

"Pierwszy tego typu przypadek cenzury w III RP"

- Nie mamy żadnego pisma potwierdzonego przez sąd. Gdyby to była prawda, mielibyśmy do czynienia z pierwszym tego typu przypadkiem cenzury w III RP - przekazał portalowi Wirtualnemedia.pl Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny "Gazety Polskiej". - Jeżeli dobrze rozumiem postanowienie, jest wykonalne w ciągu tygodnia od doręczenia wydawcy, jeżeli go nie zaskarżymy -dodał.

Po krytyce zapowiadanych naklejek "Gazety Polskiej" i zapowiedzi bojkotu tytułu przez Empik i stacje paliw BP, pierwotne hasło "Strefa wolna od LGBT" miało zmienić się na "Strefa wolna od ideologii LGBT". Tymczasem, według doniesień medialnych, naklejki w wielu egzemplarzach gazety zostały niezmienione.

