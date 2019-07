Bogatszy Polak, droższy smartfon

325 dolarów, czyli około 1,23 tys. zł, wydawaliśmy średnio w pierwszym półroczu tego roku na zakup smartfona - wynika z danych przygotowanych dla "Rzeczpospolitej" przez firmę analityczną GfK.

Dla porównania - jak pisze dziennik - jeszcze w 2017 r. było to średnio 285 dol., co przy ówczesnym kursie dawało niecałe 1,1 tys. zł. "Ten wynoszący około 14 proc. wzrost to pochodna kilku zjawisk zachodzących niemal równocześnie, ale mających różne podłoże" - pisze "Rz".

Spadek innowacyjności sprawia, że nie czujemy potrzeby zmiany

Eksperci - jak czytamy - wskazują przede wszystkim na rosnącą siłę nabywczą Polaków.

"Mając więcej w kieszeni, częściej decydujemy się na zakup urządzeń wydajniejszych i bardziej reprezentacyjnych (z większym ekranem). Drugi powód to spadek innowacyjności producentów aparatów, który powoduje, że nie czujemy potrzeby zmiany, jeśli telefon działa bez zarzutu" - twierdzi "Rzeczpospolita".

Jak dodaje, na wzrost wydatków Polaków na telefon przekłada się także polityka operatorów telekomunikacyjnych coraz częściej rezygnujących z ofert typu "smartfon za złotówkę" na rzecz sprzedaży ratalnej.

