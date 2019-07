"Policjant musi być godnie wyposażony i godnie wynagradzany". Państwowe obchody Święta Policji

- Dziękuję funkcjonariuszom policji i ich rodzinom za tę niezwykłą, oddaną służbę narodowi i ojczyźnie - powiedział w środę prezydent Andrzej Duda na centralnych obchodach Święta Policji. Służba w Policji to nie praca, to służba narodowi i Polsce, którą wykonuje się całym życiem - podkreślił. Na uroczystości przemawiali też premier, szefowa MSWiA oraz komendant główny policji.

W środę na Placu Piłsudskiego w Warszawie odbyły się uroczyste obchody Święta Policji, które w tym roku przypadają w setną rocznicę powstania Policji Państwowej.

W uroczystościach wzięli udział prezydent, premier Mateusz Morawiecki, szefowa MSWiA Elżbieta Witek, wiceminister nadzorujący formację Jarosław Zieliński oraz policjanci z całego kraju z szefem komendy głównej gen. insp. Jarosławem Szymczykiem na czele.

- Dziękuję wszystkim funkcjonariuszom policji i ich rodzinom za tę niezwykłą, oddaną służbę narodowi i ojczyźnie, którą na co dzień pełnią. Dziękuję za to, że jest to służba tak dobra, że zasługuje na tę niezwykle wysoką również ocenę społeczną, bo to jest najważniejsze - mówił prezydent, zwracając się do policjantów.

Andrzej Duda o wynagrodzeniach policjantów

Prezydent zwrócił uwagę na słowa, od których zaczyna się policyjne ślubowanie.

- "Ślubuję służyć wiernie narodowi". Ktoś powie, dlaczego nie Rzeczypospolitej Polskiej. Tak - oczywiście Rzeczypospolitej Polskiej także - ale poprzez służbę narodowi, czyli poprzez służbę człowiekowi. To jest właśnie wielkie zadanie tej niezwykle istotnej służby, jaką jest policja" - podkreślił.

Andrzej Duda zaznaczył, że służba w Policji to nie praca, to służba narodowi i Polsce, którą wykonuje się całym życiem. Zwrócił też uwagę na wynagrodzenia policjantów.

- Policjant musi być godnie wyposażony i powinien być godnie wynagradzany, a przede wszystkim powinien móc służyć jak najbezpieczniej, a to jest kwestia godnych warunków służby i dobrego wyposażenia - powiedział.

Prezydenci: mieszkańcy odzyskują swoich stróżów prawa

Prezydent podziękował szefowej MSWiA i jej poprzednikom za rozpoczęcie i kontynuowanie programu modernizacji Policji. Przypomniał, że największa część środków z programu modernizacji służb mundurowych przeznaczana jest na modernizację policji.

- Kupowany jest nowy sprzęt, odnawiane są posterunki, komisariaty, a niektóre wracają, tam, gdzie zostały zlikwidowane. Myślę, że to także ogromnie ważne i niezwykle symboliczne dla mieszkańców, którzy odzyskują swoich stróżów prawa - podkreślił prezydent.

Dodał, że służba w Policji to wybór życiowy. - To nie jest praca za pensję, to jest służba narodowi i Rzeczypospolitej Polskiej, to jest służba ludziom, którą wykonuje się całym życiem nie tylko w godzinach służbowych - ocenił Duda.

Prezydent wspomniał policjanta, który zginął w Warszawie, po służbie ratując na przystanku innego człowieka. - Chylę głęboko czoło, tak i wy wszyscy, przed tymi właśnie, którzy oddali życie w służbie, chylę głęboko czoło przed wszystkimi, którzy w służbie nie wahali się odnieść ran, po to, by pomagać i ratować drugiego człowieka, po to, by ratować mienie, po to, by starać się, aby Polska była państwem bezpiecznym i sprawiedliwym - powiedział prezydent.

Premier podziękował policjantom za "ofiarę życia"

Premier Mateusz Morawiecki zwracając się do zebranych na Placu Piłsudskiego zaznaczył, że bez sprawnej i dobrze wyposażonej policji nie byłoby silnego państwa.

- "Siła bez sprawiedliwości jest tyranią, a sprawiedliwość i wolność bez siły, to tylko dziecinada i gadulstwo". Te słowa marszałka Józefa Piłsudskiego są dewizą, wyznacznikiem naszych działań. Właśnie silne państwo polskie, wyrozumiałe i pomocne wobec słabszych, (...) a silne i stanowcze, a czasami surowe i bezwzględne wobec silnych, wobec przestępców, to państwo, które jest oczekiwane - jestem przekonany - przez wszystkich - mówił szef rządu.

Premier podziękował funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym policji za ich trud oraz poświęcenie, "a czasami za ofiarę życia" i za to, że codziennie idąc do pracy muszą mieć świadomość narażania własnego życia.

- Chcę za to wszystko wam gorąco podziękować, bo nie byłoby tych wskaźników (poczucia - red.) bezpieczeństwa, o których mówią nam nasi obywatele: 98 proc. naszych obywateli czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania - sądzę, że to jeden z najwyższych współczynników na świecie; nie byłoby tak wspaniałych społecznych przekonań co do bezpieczeństwa bez waszej ofiarnej służby, bez waszej obecności - podkreślił szef rządu.

Witek: Józef Piłsudski byłby z was dumny

Z kolei szefowa MSWiA Elżbieta Witek zwróciła uwagę na trudny wymiar służby w Policji. - Służba w policji jest ciężka, wymaga odwagi, poświęcenia, ciągłego doskonalenia się i wy to robicie. Jesteście bardzo profesjonalni. Dbacie o ład i porządek publiczny, ale przede wszystkim dbacie o bezpieczeństwo obywateli - mówiła.

Jak dodała, tylko na "takim fundamencie jak bezpieczeństwo można budować dobrą przyszłość państwa". - I to właśnie waszej ponad 100-tysięcznej formacji to bezpieczeństwo zawdzięczamy - podkreśliła.

Witek podczas wystąpienia, przywołała również obecność na placu pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. - Myślę, że gdyby tu był, byłby z was bardzo dumny, tak jak ja jestem dumna - powiedziała minister.

- Dumne jest z was państwo polskie. Ponad 123 trzy lata trzeba było czekać, żeby na ulicach polskich miast odradzającej się Rzeczpospolitej zobaczyć polskiego policjanta - mówiła.

"Stoimy za wami jako rząd, jako państwo"

Witek przypomniała policjantom, by nosili mundur z godnością. Jak podkreśliła "ten mundur jest symbolem determinacji, odwagi i honoru i nikt nie może podnosić ręki na polski mundur, na mundur polskiego policjanta, ponieważ to tak jakby podniósł rękę na państwo polskie".

- Stoimy za wami, jako rząd, jako państwo, bo wiemy, że pilnując porządku, musicie mieć sojusznika, musicie być dobrze wyszkoleni, wyposażeni i to jest obowiązek państwa i rządu - powiedziała.

Komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk otwierając uroczystości na Placu Piłsudskiego zaznaczył, że po odzyskaniu przez Polskę niepodległości jednym z priorytetowych zadań było zorganizowanie służby, która będzie chronić obywateli oraz zapewni lad i porządek publiczny wewnątrz kraju.

- Dziś piękne i chlubne tradycje w połączeniu ze współczesnymi wymaganiami stanowią solidny fundament i są podstawą sprawnego działania dzisiejszej policji. Policji, bez której nie wyobrażamy sobie istnienia nowoczesnego państwa prawa - powiedział Szymczyk.

"Dzisiaj notujemy rekordowo wysokie poczucie bezpieczeństwa"

Dodał, że dowodzenie "tak świetnie wyszkoloną, profesjonalna służbą mundurowa" to "ogromny zaszczyt".

Szymczyk podziękował także funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym policji za zaangażowanie i oddanie oraz "pełną wyrzeczeń służbę".

- Dzięki wam dzisiaj notujemy w Polsce rekordowo wysokie poczucie bezpieczeństwa naszych obywateli, a nasza formacja osiągnęła rekordowo wysokie zaufanie społeczne. To (...) wyniki nie przyszły same z siebie. To jest efekt mozolnego trudu, który władacie codziennie w wykonywane przez was zadania i obowiązki - powiedział Szymczyk.

Składając meldunek przedstawicielom rządu, zaznaczył, że w drugie stulecie polska policja wkracza ze stuprocentowym zaangażowaniem.

- Deklaruję, że zrobimy wszystko, żeby Polska nadal była niezwykle bezpiecznym krajem, a wszyscy, którzy tutaj mieszkają i przyjeżdżają, mogli czuć się tutaj bardzo bezpiecznie, bo my, szanowni państwo, jesteśmy waszą policja - powiedział.

Prezydent wręczył nominacje, ulicami Warszawy przeszła defilada

Podczas obchodów prezydent Andrzej Duda wręczył czterem oficerom policji akty mianowania na stopnie generalskie. Odznaczył również funkcjonariuszy Krzyżami Zasługi za Dzielność i Medalem za Ofiarność i Odwagę.

Podczas uroczystości na Placu Piłsudskiego na pierwszy stopień oficerski zostali mianowani absolwenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Odbyło się również ślubowanie policjantów Oddziału Prewencji Policji w Warszawie oraz zostały wręczone wyróżnienia laureatom konkursu "Policjant, który mi pomógł", zainicjowanego przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".

Centralne obchody Święta Policji zakończyła defilada pododdziałów policji i służb towarzyszących, z udziałem m.in. policji nowojorskiej. Nad Placem Piłsudskiego przeleciały policyjne śmigłowce, w tym trzy nowe Black Hawki.

Wcześniej Komendant Główny Policji otworzył uroczystości w Zamku Królewskim, gdzie odbyło się wręczenie odznaczeń resortowych, Medali za Zasługi dla Policji oraz awansów.

W sobotę w Warszawie festyn na Agrykoli

Obchody Święta Policji będą kontynuowane w piątek w Belwederze, gdzie odbędzie się uroczystość wręczenia sztandaru Komendzie Głównej Policji. Wtedy też funkcjonariusze i pracownicy policji zostaną wyróżnieni i nagrodzeni za szczególne osiągnięcia. Wręczone zostaną odznaczenia i nominacje na wyższe stopnie policyjne.

Z kolei w sobotę na Agrykoli odbędzie się festyn z policyjnymi stoiskami promocyjnymi oraz pokazem tresury psów. Zaplanowano również wystawę specjalistycznego sprzętu policyjnego oraz mecz reprezentacji polskiej policji kobiet z reprezentacją wojska polskiego w piłkę nożną. Odbędzie się także mecz reprezentacji polskiej policji z reprezentacją USA.

Centralne obchody setnej rocznicy powołania Policji Państwowej zakończy uroczysta msza święta, która odbędzie się w niedzielę w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie.

Święto Policji ustanowione zostało w 1995 roku i przypada 24 lipca - w rocznicę powołania przez Sejm w 1919 roku Policji Państwowej.

