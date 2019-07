Po wypadku wyszedł z auta i pobił drugiego kierowcę. Mężczyzna zmarł

Do wypadku doszło na jednej z ulic Detroit w nocy z niedzieli na poniedziałek ok. godz. 2:00. Świadkowie zdarzenia powiedzieli policji, że widzieli jak po zderzeniu aut młody, wysoki i chudy mężczyzna wysiada z Chevroleta Impala i podchodzi do Buicka Regal, z którego wyciągnął kierowcę.

Napastnik zaczął bić ofiarę pięściami i kopać po całym ciele. Kiedy ten przestał dawać oznaki życia 23-latek zbiegł pieszo. Razem z nim uciekli pozostali trzej pasażerowie chevroleta.

Policja szybko ustaliła personalia agresora - to Lawrence James Davis - i rozpoczęła poszukiwania, ale wciąż nie udało się jej go zatrzymać.

grz/ CBS, polsatnews.pl