"Murzyńskie dzieci rodzą się białe". Wiceprezydent Gdyni przeprosił za użycie słowa "murzyn"

"W związku z komentarzami osób pochodzących z Afryki, wskazujących, iż razi je używanie słowa murzyn, informuję, że dla mnie nie miało ono charakteru deprecjonującego czy poniżającego. Wręcz przeciwnie doceniam i wielbię piękno, wolność reprezentują sobą ludzie Afryki. Ponieważ jednak w dyskusji wypowiadają się osoby, pochodzenia afrykańskiego, które czują się tymi słowami urażone - przepraszam je i informuję, że nie było to moim zamiarem" - napisał w środę wiceprezydent Gdyni.

"Wybitny samorządowiec i przyzwoity człowiek, któremu się przytrafił niefortunny żart. Każdy kto zna Michała wie, że ostatnią rzeczą jaką można o nim powiedzieć to to, że jest rasistą" - oceniła na Twitterze kataryna.

Wybitny samorządowiec i przyzwoity człowiek, któremu się przytrafił niefortunny żart. Każdy kto zna Michała wie, że ostatnią rzeczą jaką można o nim powiedzieć to to, że jest rasistą. https://t.co/6kDzj0dU2s — kataryna (@katarynaaa) 24 lipca 2019

"Kto nigdy nie powiedział na afrykańczyka »murzyn« niechaj pierwszy rzuci kamień.... niedobrze się robi od tych wszystkich komentarzy »mądrych,elokwentnych i tolerancyjnych» osób. piękne zdjęcie a tyle jadu....nie macie co ludzie robić ???" - napisał pod postem polityka jeden z internautów.

"Wiceprezydencie, Nie masz szacunku do ludzi a tym bardziej do dzieci. To jest chore myślenie. Chyba ktoś Panu zrobił pranie mózgu" - ocenił inny użytkownik Facebooka.

"Żenujący, rasistowski żart. Takie myślenie jest chore i tylko pokazuje jak bardzo jest Pan niedouczony i nieodpowiedni na takie stanowisko" - zauważyła internautka.

WIDEO - Masakra na strzelnicy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/luq/ polsatnews.pl