Awaria Facebooka w Polsce. Przestał działać także Instagram, nie funkcjonował Messenger

Użytkownicy Facebooka od ok. godz. 15 w środę nie mogli zalogować się na swoje konta. Przyczyny awarii nie są na razie znane. Nie działały również inne media społecznościowe, należące do światowego giganta, m.in. Instagram. Użytkownicy mieli problem z zalogowaniem się, a jeżeli im się to udało, to nie mogli publikować swoich treści, komentować ani wysyłać wiadomości.