Kantar: 39 proc. dla PiS, 26 proc. dla PO, 5 proc. dla Wiosny

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w lipcu PiS, wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem, mogłoby liczyć na poparcie 39-proc. osób deklarujących gotowość wzięcia udziału w głosowaniu; a PO na 26 proc. - wynika z sondażu Kantar. Do Sejmu weszłaby jeszcze Wiosna Roberta Biedronia z 5 proc. poparciem.

Wśród Polaków, którzy w lipcu zadeklarowali gotowość wzięcia udziału w wyborach do Sejmu, największe poparcie uzyskało Prawo i Sprawiedliwość razem z Solidarną Polską i Porozumieniem - 39 proc. poparcia. W porównaniu do ankiety z poprzedniego miesiąca jest to wzrost poparcia o 5 punktów procentowych.

Na drugim miejscu, z 26 proc. poparciem, uplasowała się Platforma Obywatelska, co oznacza wzrost w ujęciu miesięcznym o 2 pkt. proc.

Do Sejmu dostałaby się jeszcze Wiosna Roberta Biedronia, uzyskując 5 proc. poparcia; rezultaty Wiosny zanotował w ciągu miesiąca spadek o 3 punkty procentowe.

Kukiz’15, na który chciało głosować 4 proc. wyborców, zanotował spadek o 3 punkty procentowe (w czerwcu było to 7 proc.), co w tym wypadku spowodowało, że w tym miesiącu ugrupowanie nie przekracza progu wyborczego

W lipcu 63 proc. badanych zadeklarowało chęć udziału w wyborach do Sejmu, przy czym 31 proc. jest zdecydowana w tej kwestii, a 32 proc. z nich raczej przystąpiłoby do głosowania. Przeciwne stanowisko wyraża 27 proc. respondentów, 16 proc. zapowiada, że raczej nie pójdzie głosować, a 11 proc. osób mówi, że zdecydowanie nie weźmie udziału w wyborach. 10 proc. Polaków jeszcze nie wie, czy odda swój głos w wyborach.

Badanie przeprowadzono w dniach 12 - 17 lipca tego roku, na próbie ogólnopolskiej 974 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat (preferencje partyjne: N=615 osób deklarujących "zdecydowanie" lub "raczej" zamiar uczestniczenia w wyborach), techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).

maw/ PAP