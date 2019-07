Pijany kierowca przewrócił samochód na górskim szlaku

Policjanci z Wisły zatrzymali nietrzeźwego kierowcę, który doprowadził do wywrócenia pojazdu w pobliżu szlaku turystycznego w Beskidzie Śląskim. Auto stoczyło się ze skarpy - podali w poniedziałek cieszyńscy policjanci. Kierowcy grozi do 5 lat więzienia.

Rzecznik powiatowej policji w Cieszynie asp. Krzysztof Pawlik poinformował, że zdarzenie miało miejsce w niedzielę późnym popołudniem. - Zgłoszenie od świadków dotyczyło terenowego mitsubishi, które miało stoczyć się ze skarpy w pobliżu szlaku turystycznego. Do miejsca zdarzenia oddalonego o kilka kilometrów od głównej drogi można było dotrzeć tylko drogą leśną. Policjanci wspólnie ze strażakami dotarli na miejsce quadem - powiedział.

44-letni mieszkaniec Milówki na Żywiecczyźnie opuścił przewrócony samochód o własnych siłach. Zdaniem policjanta, był pod wyraźnym wpływem alkoholu. Urządzenie do pomiaru trzeźwości wykazało, że ma go 2 promile w wydychanym powietrzu. - Pojazdu prowadzić nie mógł też z drugiego powodu: do grudnia br. ma zakaz prowadzenia pojazdów wydany przez sąd - powiedział asp. Pawlik.

Rzecznik poinformował, że mężczyzna odpowie przed sądem za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości, niestosowanie się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów oraz szereg wykroczeń związanych z jazdą samochodem po terenie leśnym. - Za popełnione przestępstwa może trafić do więzienia nawet na 5 lat. Sąd może dodatkowo orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz karę pieniężną sięgającą kilkunastu tysięcy złotych - dodał Pawlik.

WIDEO - Bugatti La Voiture Noire za ok. 70 mln zł. Auta dla bogaczy w Genewie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jm/ PAP