Burze z gradem i silny wiatr nad Polską. Ostrzeżenia dla 12 województw

Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i południa woj. mazowieckiego. Zagrzmi także na Śląsku i na Mazurach. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h, a na południowym wschodzie do 100 km/h.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, najsilniejsze we wschodniej połowie kraju. W czasie burz prognozowana suma opadów lokalnie w zachodniej połowie kraju od 15 do 25 mm, we wschodniej od 30 do 40 mm oraz opady gradu. Temperatura maksymalna od 22 st., 23 st. nad morzem i 24 st. na północnym wschodzie oraz Pomorzu Zachodnim, w centrum i na zachodzie kraju od 27 do 29 st., do 30 st., 31 st. na południowym wschodzie Polski. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni, tylko początkowo na wschodzie i w centrum południowo-wschodni i południowy. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h, a na południowym wschodzie do 100 km/h.

W nocy na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, przelotny deszcz początkowo tylko na Dolnym Śląsku. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, z zanikającymi przelotnymi opadami deszczu, a na wschodzie w pierwszej części nocy również burze. W trakcie burz prognozowana suma opadów do 10 - 15 mm na wschodzie kraju. Temperatura minimalna od 11 st. na Podhalu i 13 st. na północy oraz północnym zachodzie do 16 st., 17 st. na przeważającym obszarze Polski. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane okresami duże. Na wschodzie i miejscami południu przelotne opady deszczu, na Suwalszczyźnie możliwe burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 12 mm. Temperatura maksymalna od 19 st., 20 st. nad morzem i na północy kraju do 25 st. miejscami na południu. Wiatr umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 40 mm. Temperatura maksymalna 28 st. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowy, w ciągu dnia skręcający na zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 85 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo duże z zanikającymi opadami deszczu i burzami. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura minimalna 16 st. Wiatr słaby, okresami umiarkowany zachodni i północno-zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 70 km/h.

W poniedziałek w stolicy zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura maksymalna 24 st. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.

msl/ polsatnews.pl, PAP