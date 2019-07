Upały wrócą, ale nie od razu. Sprawdź prognozę pogody

Jak informuje IMGW, nad Europą dominuje rozległy obszar obniżonego ciśnienia, jedynie zachodnia oraz częściowo środkowa Europa jest pod wpływem wyżu z centrum nad Wyspami Brytyjskimi. Polska znajduje się we wspomnianym obszarze obniżonego ciśnienia, tylko nad krańce zachodnie sięga słaby klin wyżu znad Wysp Brytyjskich. Utrzymuje się nad nami chłodne powietrze polarne morskie.

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Na północy i zachodzie oraz krańcach wschodnich przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu, Pomorzu, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku możliwe lokalne burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 10 mm. Temperatura maksymalna od 20 st. na północy i w kotlinach sudeckich do 24 st. na południowym zachodzie; chłodniej miejscami nad morzem i na terenach podgórskich: około 18 st. Wiatr słaby i umiarkowany, czasie burz porywisty, północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami, głównie na południowym wschodzie, rozpogodzenia. Gdzieniegdzie na północy kraju przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 10 st. do 14 st., chłodniej na terenach podgórskich Karpat: około 7 st. Wiatr słaby, na północy kraju także umiarkowany, z kierunków zachodnich.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, na północy i północnym oraz środkowym wschodzie burze. W czasie burz prognozowane opady do 15 mm. Temperatura maksymalna od 18 st. do 23 st., chłodniej na terenach podgórskich: około 17 st. Wiatr słaby i umiarkowany, czasie burz w porywach do 70 km/h, północno-zachodni i zachodni.

W weekend możliwe burze

W drugiej części tygodnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Okresami przelotne opady deszczu i burze: w piątek na zachodzie i południowym zachodzie, w sobotę w całym kraju, w niedzielę tylko lokalnie na południu Polski.

W piątek 19 lipca w ciągu dnia termometry będą wskazywać od 23 do 28 stopni Celsjusza. W sobotę będzie trochę cieplej - od 25 do 32 stopni, a w niedzielę od 20 do 27.

Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 70 km/h.

msl/luq/ twojapogoda.pl, Polsat News, PAP