Dodatkowe oddziały w szkołach, liczniejsze klasy. Rekrutacja podwójnego rocznika w Częstochowie

Dodatkowe oddziały w liceach i technikach, liczniejsze klasy tam, gdzie to możliwe, tworzenie klas dwuzawodowych w technikach i trzyzawodowych w szkołach branżowych - takie decyzje zapadły w Częstochowie po analizie wyników rekrutacji do szkół średnich.

W tym roku o przyjęcie do liceów, techników i szkół branżowych ubiega się tzw. podwójny rocznik - absolwenci ósmych klas szkół podstawowych oraz absolwenci gimnazjów.



W wyniku zasadniczej rekrutacji do częstochowskich szkół nie zakwalifikowało się 534 uczniów. Dlatego władze miasta po konsultacji z dyrektorami częstochowskich szkół i analizie istniejących jeszcze możliwości w ramach miejskiego systemu oświaty ustaliły plan działań, mających zapewnić większej liczbie uczniów możliwość nauki w wybranej szkole - poinformował w piątek Urząd Miasta.

"Chcemy pomóc uczniom"



- Chcemy w takim stopniu, w jakim to możliwe, pomóc tym uczennicom i uczniom, którzy - mimo dobrych wyników - nie dostali się do żadnej z wybranych przez siebie szkół - powiedział prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.



- Wiemy, że z powodu tej nieprzemyślanej podwójnej rekrutacji progi punktowe bardzo skoczyły w górę. Dlatego pozwalamy na kolejne zwiększenie liczby miejsc w szkołach, mając jednocześnie nadzieję, że nie wpłynie to ujemnie na jakość oraz komfort nauki i pracy w tych placówkach - dodał.



We wszystkich częstochowskich liceach ogólnokształcących, w których pozwolą na to warunki lokalowe, a organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego zapewni jego właściwą realizację, zostanie zwiększona liczba uczniów w poszczególnych oddziałach. Decyzję podejmą indywidualnie dyrektorzy szkół.

Klasy dwu i trzyzawodowe



Dodatkowe oddziały dla uczniów starających się o miejsce w liceum ogólnokształcącym zostaną utworzone w VIII Liceum Samorządowym oraz w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego.



Dodatkowy oddział dla uczniów starających się o miejsce w technikum zostanie utworzony w Technicznych Zakładach Naukowych im. gen. Władysława Sikorskiego oraz w Zespole Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. Władysława Stanisława Reymonta.



We wszystkich zespołach szkół prowadzących kształcenie zawodowe dyrektorzy będą mogli utworzyć dodatkowe klasy w technikach i w branżowych szkołach I stopnia, liczące jednak co najmniej 20 uczniów.



W przypadku klas tworzonych w technikach dopuszcza się tworzenie klasy dwuzawodowej, w której wspólnie będą realizowane zajęcia ogólnokształcące, zaś zawodowe - oddzielnie. W przypadku klas tworzonych w branżowych szkołach I stopnia dopuszcza się tworzenie oddziałów maksymalnie trzyzawodowych.

