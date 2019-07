8 kg narkotyków znaleziono w myjni samochodowej. Właściciel twierdził, że to sól do kąpieli

Jak poinformował w piątek rzecznik prasowy wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak, narkotyki znaleźli funkcjonariusze KWP w Poznaniu. Na niektórych opakowaniach znalezionych substancji były informacje, że to sól do kąpieli.

- Policjanci zajmujący się na co dzień przestępczością pseudokibiców dowiedzieli się, że na poznański rynek narkotykowy dostarczany jest mefedron. Weryfikując informacje wpadli na trop, który wiódł do jednej z poznańskich myjni samochodowych. Podczas działań na terenie obiektu wykorzystano specjalnie szkolonego do wykrywania narkotyków psa z poznańskiej Izby Celnej. To on wywęszył kilkanaście opakowań z brunatnym proszkiem lub silnie skrystalizowaną substancją - podał.

Wstępne badania chemiczne wskazały, że w opakowaniach jest mefedron. Borowiak podał, że wartość tak dużej partii narkotyków jest oceniana przez policjantów na co najmniej 320 tys. zł. Policjanci znaleźli także ponad 100 tys. złotych w gotówce.

W związku z tą sprawą został zatrzymany właściciel myjni samochodowej. Prokurator przedstawił mu zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków i handlu nimi. Za to przestępstwo grozi mu nawet 12 lat więzienia.

Andrzej Borowiak poinformował, że mefedron wcześniej był uznawany za dopalacz. Od 2010 roku w Polsce i w wielu krajach na świecie został wpisany na listę narkotyków.

jm/ PAP