Ponad 5 kg narkotyków i amunicja na ogródkach działkowych. 25-latka z zarzutami

Prawie 4 kg amfetaminy, 1 kg marihuany i kilka kilogramów substancji mogących służyć do produkcji narkotyków znaleźli sopoccy policjanci na terenie jednego z miejscowych ogródków działkowych. Zatrzymano, postawiono zarzuty i aresztowano 25-letnią kobietę.

O sukcesie policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji (KMP) w Sopocie poinformowała w piątek oficer prasowa tej jednostki Lucyna Rekowska.

Jak wyjaśniła, funkcjonariusze wpadli na trop 25-latki i narkotyków ukrytych przez nią na terenie jednego z sopockich ogródków działkowych, w efekcie pracy operacyjnej.

Prócz narkotyków była amunicja

Rekowska podała, że "w wyniku bardzo dokładnego przeszukania pomieszczeń, znajdujących się na terenie działki, kryminalni zabezpieczyli worki - z zawartością blisko 4 kg substancji - zawierające amfetaminę, około 1 kg marihuany i ponad 400 tabletek zawierających środki psychotropowe w tym w tym MDMA".

Oficer prasowa wyjaśniła, że na terenie działki znaleziono też elementy broni i amunicję, wagi elektroniczne i maszynkę do liczenia pieniędzy oraz kilka kilogramów różnych substancji, najprawdopodobniej pomocnych przy produkcji narkotyków. Części broni, amunicja oraz substancje zostały przewiezione do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, gdzie zostaną zbadane.

Kobiecie grozi do 12 lat więzienia

Rekowska wyjaśniła, że w trakcie akcji, która została przeprowadzona 16 lipca, policjanci zatrzymali na terenie ogródków 25-letnią mieszkankę Gdyni. Zdaniem funkcjonariuszy, to do niej należały znalezione na działce narkotyki. Kobieta miała je kupić u dostawcy, by potem sprzedawać innym osobom.

Prokuratura przedstawiła 25-latce zarzuty związane z "wprowadzeniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i psychotropowych".

Za popełnienie tego przestępstwa grozi do 12 lat więzienia. Na wniosek sopockiej prokuratury miejscowy sąd zdecydował o tymczasowym - trzymiesięcznym - areszcie dla kobiety.

