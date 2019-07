Żukowska: PO odpowiada za to, że projekt koalicji nie będzie kontynuowany

- To nieuczciwe postawienie sprawy. Nieuczciwe jest negocjowanie, przeciąganie przez miesiąc rozmów, podczas których nie można podjąć decyzji, bo to PO była ostatnim ugrupowaniem, które decyzję o starcie koalicji podjęła. To na Platformę spada odpowiedzialność, że ten projekt nie będzie kontynuowany - powiedziała w "Wydarzeniach i Opiniach" rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska.