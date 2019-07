"Smutny finał", "będziemy żałować". Komentarze po decyzji Koalicji Obywatelskiej

- Wielotygodniowe rozmowy opozycji skończyły się politycznym blamażem; to smutny finał - ocenił w czwartek szef klubu PiS Ryszard Terlecki. "Brak wiary w zwycięstwo nad PiS-em to fundamentalny problem opozycji. Z nimi można wygrać, tylko trzeba chcieć! Dziś wyszło na jaw, że niektórzy wcale tego nie chcą. Będziemy tego gorzko żałować" – stwierdził z kolei Andrzej Rozenek z SLD.

Lider PO Grzegorz Schetyna poinformował w czwartek, że Platforma do wyborów parlamentarnych idzie jako Koalicja Obywatelska (tworzona przez PO, Nowoczesną i Inicjatywę Polską) poszerzona o społeczników, ekspertów i samorządowców.

Decyzję PO komentował szef klubu PO Ryszard Terlecki na konferencji prasowej. - Wszystko wskazuje na to, że po wielu tygodniach bardzo pasjonującego serialu pt. "tworzymy koalicję", skończyło się to politycznym blamażem - ocenił wicemarszałek Sejmu.

- Żadnej koalicji nie ma, Koalicja Obywatelska idzie sama z obywatelami, którzy dostaną jakieś gorsze miejsca. Zobaczymy, co to za obywatele i co to za miejsca" - mówił Terlecki. - Jednym słowem takie wrażenie, że Polska czeka na wynik tych wielotygodniowych rozmów, kończy się smutnym finałem, rozmowy do niczego nie doprowadziły i partie idą osobno - dodał.

- Czy to jest dobra wiadomość, czy nie? Dla nas to raczej bez znaczenia, jesteśmy przygotowani na każdy wariant, mamy program, mamy liderów list, jutro będziemy rozmawiać już o szczegółach - wskazywał Terlecki. Zaznaczył, we wtorek Komitet Polityczny PiS zatwierdzi listy wyborcze. - Jesteśmy przygotowani do wyborów, zwyciężymy - dodał.

"Grzegorz Schetyna mówi: »do wyborów idziemy, jako koalicja obywatelska a nie polityczna«. No cóż, trudno się dziwić: na polityczny szyld trzeba wytrwale i konsekwentnie pracować, tak jak PiS - marka pracowitości, odpowiedzialności, a przede wszystkim wiarygodności" - napisał na Twitterze marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

G. #Schetyna mówi: Do wyborów idziemy jako koalicja obywatelska a nie polityczna.

No cóż, trudno się dziwić: na polityczny szyld trzeba wytrwale i konsekwentnie pracować, tak jak @pisorgpl - marka pracowitości, odpowiedzialności, a przede wszystkim wiarygodności. — Stanisław Karczewski (@StKarczewski) 18 lipca 2019

Brak wiary w zwycięstwo nad PiS-em to fundamentalny problem opozycji. Z nimi można wygrać, tylko trzeba chcieć! Dziś wyszło na jaw, że niektórzy wcale tego nie chcą. Będziemy tego gorzko żałować. — Andrzej Rozenek (@ARozenek) 18 lipca 2019

"Schetyna stanął pod napisem JA i ogłosił Koalicję Grzegorza Ze Schetyną. Ładny symbol tego, po co Platforma oszukiwała wyborców mirażem Zjednoczonej Opozycji. A chodziło tylko o to, żeby osłabić konkurentów i zapewnić przewodniczącemu PO kolejne 4 lata w fotelu »lidera opozycji«" - napisał na Twitterze jeden z liderów Lewicy Razem Adrian Zandberg.

Schetyna stanął pod napisem JA i ogłosił Koalicję Grzegorza Ze Schetyną. Ładny symbol tego, po co Platforma oszukiwała wyborców mirażem Zjednoczonej Opozycji. A chodziło tylko o to, żeby osłabić konkurentów i zapewnić przewodniczącemu PO kolejne 4 lata w fotelu "lidera opozycji". — Adrian Zandberg (@ZandbergRAZEM) 18 lipca 2019

"Idziemy do wyborów jako #KoalicjaObywatelska. Łączymy energię wszystkich, którzy chcą aktywnie zmieniać Polskę - społeczników, samorządowców, ekspertów. Wspólnie zawalczymy o każdy głos" - napisała wicemarszałek Sejmu z PO Małgorzata Kidawa-Błońska.

Idziemy do wyborów jako #KoalicjaObywatelska. Łączymy energię wszystkich, którzy chcą aktywnie zmieniać Polskę - społeczników, samorządowców, ekspertów. Wspólnie zawalczymy o każdy głos✌️ #POrozmawiajmy pic.twitter.com/q54jkX6q78 — M. Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) 18 lipca 2019

WIDEO - W ogródku wykopał średniowieczną pieczęć. Należała do… papieża Mikołaja III Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/ PAP, polsatnews.pl