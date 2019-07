Projekt ws. "500 plus" dla niepełnosprawnych ponownie skierowany do komisji

W czwartek po południu zakończyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zakłada on wprowadzenie comiesięcznego dodatku 500 zł dla dorosłych osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji.



W związku z poprawkami zgłoszonymi przez posłów opozycji, projekt został ponownie skierowany do komisji polityki społecznej i rodziny. Poprawki dotyczą m.in. zmiany minimalnej kwoty kryterium dochodowego. Posiedzenie komisji w tej sprawie zaplanowano na czwartek na godz. 19.



Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji odbyło się na posiedzeniu plenarnym w środę. Projekt ustawy odesłany został do komisji, która poparła go jednogłośnie.



Projekt ten przewiduje, że świadczenie w wysokości 500 zł będzie przysługiwało osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, które mają ustalone prawo do świadczenia (np. emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego), ale ze względu na niską wysokość, świadczenie to może nie wystarczać na zaspokojenie wzmożonych potrzeb życiowych, a w szczególności tych wynikających z naruszenia sprawności organizmu, na skutek którego osoby te potrzebują opieki i wsparcia w codziennym życiu.



Wprowadzenie nowego comiesięcznego dodatku 500 zł dla dorosłych niepełnosprawnych politycy PiS zapowiedzieli w maju. Premier Mateusz Morawiecki jako źródło jego finansowania wskazał podatek handlowy i fundusz solidarnościowy.

dk/ PAP