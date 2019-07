Nieoficjalnie: Koalicja Obywatelska bez PSL i SLD

Najbardziej prawdopodobny scenariusz to trzy bloki opozycji podczas jesiennych wyborów do Sejmu - dowiedział się polsatnews.pl od źródeł w PO i SLD. - Sojusz chce mieć na listach polityków, którzy w czasach PRL grali pierwsze skrzypce - słyszymy w Platformie. Wciąż nie wiadomo z kolei, z kim do wyborów pójdzie Partia Zielonych.