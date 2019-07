Mieli papierosy i tytoń bez akcyzy warte niemal 300 tys. złotych. Wpadli podczas kontroli drogowej

Prawie 350 tys. sztuk papierosów i niemal 19 kg tytoniu bez polskich znaków akcyzy o łącznej wartości blisko 300 tys. zł przejęli funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy. Do sprawy zatrzymano dwie osoby.

- We wtorek w Poznaniu funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali do kontroli samochód osobowy. Ich uwagę zwrócił ładunek przewożony wewnątrz auta. W środku spakowanych było 60 tys. sztuk papierosów różnych marek bez polskich znaków akcyzy, wartych ponad 42 tys. zł. 54-letni kierowca przyznał, że nielegalny towar należy do niego - podała mjr Joanna Konieczniak, rzeczniczka Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału SG.

Na terenie posesji użytkowanej przez mężczyznę funkcjonariusze znaleźli prawie 350 tys. sztuk papierosów różnych marek o wartości 250 tys. zł, również bez polskich znaków akcyzy, a także prawie 19 kg tytoniu o szacunkowej wartości ponad 13 tys. zł. Funkcjonariusze zatrzymali również wspólnika mężczyzny - 44-letniego mieszkańca Poznania.

Obaj zatrzymani przyznali się do zarzucanych im czynów i złożyli wnioski o dobrowolne poddanie się karze. Rzeczniczka podała, że dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzić będą funkcjonariusze Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu

wka/ PAP