Grupa "SPEED" rusza w woj. kujawsko-pomorskim. W Warszawie odebrała już ponad 2 tys. praw jazdy

- Prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych, a także skalę ich skutków. Nadmierna lub niedostosowana do warunków ruchu niesie za sobą zagrożenie nie tylko braku opanowania pojazdu, a w konsekwencji doprowadzenia do wypadku, lecz w istotny sposób wpływa na rozmiar obrażeń w człowieka. Ponadto, agresywne i niewłaściwe zachowania uczestników ruchu drogowego przyczyniają się bezpośrednio do zaistnienia wypadków drogowych - informuje Komenda Główna Policji uzasadniając powstanie grupy.

Skład zespołu "SPEED"

KWP Bydgoszcz

W skład zespołu "SPEED", który powstał w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy weszło: trzech policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy, po jednym policjancie z Wydziału Kryminalnego i Wydziału do walki z Cyberprzestępczością KWP w Bydgoszczy oraz dwudziestu ośmiu policjantów ruchu drogowego z komend miejskich i powiatowych Policji województwa kujawsko-pomorskiego z: Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza, Włocławka, Inowrocławia, Świecia i Żnina.

Nieoznakowane BMW w składzie "SPEED"

O tym, gdzie i kiedy "SPEED" patrolować będzie drogi województwa kujawsko-pomorskiego decydować ma naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy. Policjanci do służby wyjeżdżać będą radiowozami nieoznakowanymi BMW z wideorejestratorami, ale także oznakowanymi z laserowymi miernikami prędkości.

Zgodnie z poleceniem zastępcy Komendanta Głównego Policji nadzorującego pion prewencji, we wszystkich komendach wojewódzkich Policji funkcjonować będą zespoły pod nazwą "SPEED", mające na celu przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze.

"SPEED" działa już w Warszawie

W Warszawie grupa została powołana w listopadzie 2018 roku, w Krakowie powstanie w drugiej połowie lipca 2019 roku.

Przez ponad pół roku działalności grupy "SPEED" w Warszawie, policjanci namierzyli prawie 8 tys. kierujących, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość. Zabrano ponad 2 tys. praw jazdy oraz stwierdzono ponad 1 tys. innych wykroczeń. Sprawami ponad 100 kierowców zajęły się sądy.

dc/msl/ polsatnews.pl