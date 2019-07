Sprawą pozwu b. rzecznika MON ws. filmu Vegi zajmie się sąd w Warszawie

Sąd Okręgowy w Warszawie zajmie się pozwem z powództwa b. rzecznika MON Bartłomieja Misiewicza przeciwko twórcom i dystrybutorom filmu "Polityka" Patryka Vegi. SO w Poznaniu zdecydował o przekazaniu sprawy do sądu "właściwego do jej rozpoznania rzeczowo i miejscowo".