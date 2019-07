Odbił się od barierki i uderzył w skarpę. Dachowanie na obwodnicy Trójmiasta [WIDEO]

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło ma gdyńskim odcinku trójmiejskiej obwodnicy. Kierowca citroena podczas wyprzedzania innych uczestników ruchu lewym pasem, nagle zjechał z drogi i uderzył w barierki. Następnie samochód z dużą prędkością przejechał w poprzek jezdni, by ostatecznie dachować na skarpie w pobliżu drogi. Okazało się, że kierowca prowadził pod wpływem alkoholu.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 9 w poniedziałek, na gdyńskim odcinku trójmiejskiej obwodnicy na dojedzie do Wielkiego Kacka w kierunku Łodzi. Wypadek zarejestrowała jedna z kamer samochodowych.

Pojazd cudem nie uderzył w innych uczestników w ruchu. W wyniku zdarzenia, kierowca citroena doznał niegroźnych obrażeń.

Miał 1,3 promila

Okazało się, że prowadził mając 1,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mundurowi pobrali od niego krew na obecność narkotyków.

Mężczyzna ma usłyszeć zarzut prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Grozi za to do dwóch lat więzienia.

- Jeżeli okaże się, że taka osoba została wcześniej skazana za kierowanie pod wpływem alkoholu, bądź spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, ta kara może zostać zwiększona do lat 5 - poinformowała podkom. Joanna Skrent z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku.

bas/ Polsat News; Zdj. główne: Facebook/Gdańsk Strefa Prestiżu