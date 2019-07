Muniek Staszczyk trafił do szpitala. Powodem "nagła choroba"

Muniek Staszczyk, lider zespołu T.Love, podczas krótkiego pobytu w Londynie z powodu nagłej choroby trafił do miejscowego szpitala, gdzie jest poddawany leczeniu - poinformowano na facebookowym profilu artysty.

Jak wskazano, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, jednak "z uwagi na stan zdrowia jesteśmy zmuszeni do odwołania najbliższych koncertów".

T.Love został założony w roku 1982 jako Teenage Love Alternative i pod tą nazwą funkcjonował do roku 1987. Tworzyli go Muniek Staszczyk (śpiew), Janusz Knorowski (gitara elektryczna), Dariusz Zając (instrumenty klawiszowe) i Jacek WudeBył. W początkach kariery, zespół pozostawał pod wpływem punk rocka, a z upływem czasu korzystający również ze stylistyki reggae, rock and rolla, glam rocka, pop rocka.

Staszczyk w 2018 r. podjął decyzję o zawieszeniu działalności zespołu.

