Zawierucha opowiada o pracy z Tarantino. "To jest magia. Bomba filmowa"

Prowadząca "Nowy Dzień z Polsat News" Joanna Racewicz zapytała, jak jest na planie Tarantino. Aktor odpowiedział, że na samo pytanie ma ciarki.

- To jest magia. Tarantino to kino samo w sobie. To jest temperament i chęć pracy na planie, i z człowiekiem, i z całą ekipą, która go otacza. To jest po prostu bomba filmowa, tak bym to powiedział - wspominał Zawierucha.

Z kolei zapytany o pracę z takimi gwiazdami jak Leonardo DiCaprio czy Brad Pitt, odpowiedział: "to jest odkrycie, znalezienie aktorskiego diamentu". - Oni są otwarci, są normalnymi ludźmi w kontaktach. Widzą na jakiej pozycji się znajdują i nie stawiają żadnych barier, murów - powiedział Zawierucha.

las/prz/ Polsat News