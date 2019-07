Pieniądze z 500 plus "niekoniecznie tylko na potrzeby dziecka". Tak odpowiedział co piąty badany

Ponad 42 proc. rodziców chce przeznaczyć pieniądze z programu 500 plus na zajęcia pozalekcyjne dziecka i naukę języków obcych. Co piąty pytany wskazał, że pieniądze z programu przeznaczy na bieżące potrzeby całej rodziny, "niekoniecznie tylko dziecka". Rodzice natomiast rzadko wydają środki z 500 plus na rozrywkę.