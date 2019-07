Ponad milion wniosków o "Dobry start". Program ma kosztować blisko 1,5 mld zł

Złożono już ponad milion wniosków o tzw. wyprawkę szkolną w ramach programu "Dobry start" - poinformowało we wtorek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wnioski o świadczenie drogą online można składać od 1 lipca.

Świadczenie z programu "Dobry start" jest przyznawane w wysokości 300 zł i przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia przez nie 24 lat.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej, składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

"Wnioski można składać online od 1 lipca"

Świadczenia z programu "Dobry start" mogą się łączyć ze świadczeniami wypłacanymi z programu "Rodzina 500 plus". Wnioski można składać online od 1 lipca za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Od 1 sierpnia będzie to możliwe także w formie tradycyjnej, papierowej. Termin składania wniosków upływa 30 listopada.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola i na dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Zgodnie z szacunkami w 2019 r. program będzie kosztował 1,442 mld zł i ma objąć wsparciem 4,6 miliona uczniów.

Od 1 lipca - rozszerzone 500 plus

1 lipca ruszył także rozszerzony program "Rodzina 500 plus", który zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Każdy, kto chce online złożyć wniosek o 500 plus, od 1 lipca może to zrobić za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub platformy usług elektronicznych ZUS. Od 1 sierpnia wniosek będzie można złożyć także w formie tradycyjnej - papierowej.

W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca. Z kolei złożenie wniosku po 30 września oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione (lipiec i sierpień). Rodziny, które złożą wnioski od 1 lipca, mają zagwarantowane wypłaty do końca maja 2021 r.

Resort rodziny przypomina, że rodzice, którzy mają przyznane do 30 września br. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od pierwszego lipca jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

bas/ PAP