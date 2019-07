Zmuszali do całowania swoich butów. Po artykule polsatnews.pl nastolatkami zajął się kurator sądowy

Na filmie widać grupę nastolatków zmuszających przestraszonego chłopca, m.in. do całowania ich butów. Na końcu agresorzy wrzucili rower chłopca do wody. Jeden z nich nagrał całą sytuację telefonem komórkowym i "pochwalił się" tym w jednym z portali społecznościowych.

- Decyzją Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej trzej nastolatkowie zostali objęci nadzorem kuratora sądowego. Policjanci już w piątek rozpoczęli poszukiwania i ustalili, że sprawcy to osoby w wieku 14, 15 i 16 lat. Nadzór kuratora sądowego to nie najsurowszy wymiar kary. Chłopcom groziła wizyta w zakładzie poprawczym - informuje reporter Polsat News Piotr Kuśmierzak.

- Bardzo dziękujemy, że ten film do nas trafił. Dzięki temu mogliśmy zareagować tak szybko. Nie wolno takich zachowań ukrywać. Osoby odpowiedzialne za znęcanie się powinni ponosić konsekwencję swojego zachowania - powiedziała Polsat News podkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla, oficer prasowa KMP Biała Podlaska.

Prześladowcy chłopca kilkukrotnie zmuszali go, grożąc zatopieniem roweru, do całowania butów. W pewnym momencie zostały wymierzone w stronę ofiary kopnięcia, które miały go zmusić do ponownego klęknięcia i wykonania upokarzającej czynności. Pod koniec nagrania rower chłopca, mimo wszystko, zostaje wrzucony do wody. Towarzyszą temu okrzyki i salwy śmiechu. Ofiara wchodzi do stawu, aby wyciągnąć swoją własność. W tym momencie film się urywa.

