Będzie 70 dodatkowych pociągów na Pol'And'Rock Festival

- Wpłynęło łącznie 70 wniosków o dodatkowe pociągi na tegoroczny Pol’And’Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą. Wszystkie wnioski od przewoźników zostały pozytywnie rozpatrzone - powiedział Olkiewicz.



Dodał, że jeżeli wpłyną jeszcze dodatkowe wnioski, to PKP Polskie Linie Kolejowe są gotowe pozytywnie je rozpatrzyć.



Obecny na konferencji Mirosław Skubiszyński, zastępca dyrektora Centrum Realizacji Rozkładów Jazdy w PKP PLK poinformował, że najwięcej wniosków, bo 53 złożyły Przewozy Regionalne, PKP Intercity złożyły wnioski na trzy pociągi, Koleje Wielkopolskie na dwa pociągi, Koleje Mazowieckie na cztery, a Arriva - na osiem pociągów.



Sprzedaż biletów na pociągi dodatkowe rozpocznie się 17 lipca tego roku.

Pociągi będą kursowały od 30 lipca do 4 sierpnia



- Każdego dnia, niezależnie od realizacji zadania Pol’And’Rock Festival ze stacji Kostrzyn odjeżdża 30 pociągów rejsowych i planowych w kierunku m.in. Szczecina, 10 pociągów w kierunku Gorzowa Wlkp. i Krzyża oraz 18 pociągów w kierunku Kustrin-Kietz w Niemczech i dalej do Berlina - powiedział Skubiszyński.



Dodał, że dodatkowe pociągi będą kursowały od 30 lipca do 4 sierpnia, a w samym Kostrzynie będzie działał specjalny zespół do koordynacji przewozów. - Z kolei Straż Ochrony Kolei będzie zapewniać porządek i bezpieczeństwo zarówno dla podróżnych, jak i personelu kolejowego - powiedział Skubiszyński.



Pol'and'Rock Festival to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Jego 25. edycja odbędzie się w terminie 1-3 sierpnia 2019 r. w Kostrzynie nad Odrą w Lubuskiem. Na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata. W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu.



Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP.

WIDEO - Policja: poszukiwania Dawida - największe w historii Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP