7-latek na dziecięcym rowerku jechał ruchliwą drogą wojewódzką. Chciał odwiedzić babcię

Chwila nieuwagi dziadka wystarczyła, by jego 7-letni wnuk odjechał na dziecięcym rowerku z placu zabaw, przemierzył ulice Opoczna (woj. łódzkie) i wjechał na drogę wojewódzką nr 726. Policjantom, którzy go znaleźli, wytłumaczył, że chciał dojechać do oddalonej o 13 kilometrów Dęby Opoczyńskiej, w której mieszka jego babcia.