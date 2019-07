Burze z gradem w zachodniej i południowej Polsce. IMGW ostrzega

Alertem pierwszego stopnia przed burzami z gradem w zachodniej części Polski zostały objęte: woj. lubuskie, zachodnie powiaty woj. wielkopolskiego oraz prawie całe woj. dolnośląskie. W czasie burz na tym obszarze prognozuje się wystąpienie opadów deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm. Porywy wiatru mogą wynieść do 65 km/h.

‼️Dzisiaj burze z gradem możliwe w dziewięciu województwach. Porywy wiatru mogą osiągać do 65 km/h. Pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa. 👇#IMGW #burza #grad #pogoda pic.twitter.com/Gf98IGuPgL — RCB (@RCB_RP) 13 lipca 2019

Na południu Polski alert przed burzami z gradem ogłoszono dla części woj. śląskiego, woj. małopolskiego oraz woj. podkarpackiego. Opady deszczu w tych województwach mogą wynieść od 15 mm do 25 mm, a lokalnie do 30 mm. Porywy wiatru mogą dojść do 65 km/h.

Zobacz aktualną prognozę pogody:

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Należy spodziewać się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w tym obszarze, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania.

Zaleca się ostrożność i śledzenie komunikatów IMGW.

las/ PAP