Bankructwo biura podróży z Poznania. 160 turystów za granicą

Biuro podróży zapewniło, że dołoży wszelkich starań, by pomóc klientom w odzyskaniu pieniędzy wpłaconych na wyjazdy.



Radio Poznań podało w sobotę, że turyści, którzy wyjechali na wakacje z poznańskim biurem, przebywają obecnie w Hiszpanii i Francji. W sumie jest to około 160 osób.



Informacja o ogłoszeniu upadłości pojawiła się na stronie internetowej biura. "W związku z utratą płynności finansowej nie mamy możliwości wywiązania się z zawartych z państwem umów o świadczenie usług turystycznych. Dlatego też zmuszeni zostaliśmy do podjęcia bardzo trudnej dla nas decyzji o ogłoszeniu upadłości po niemalże 30 latach wspólnych wyjazdów" - poinformowało biuro podróży.

Firma kieruje klientów zainteresowanych odzyskaniem wpłaconych na poczet imprez pieniędzy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (UMWW). "Dołożymy wszelkich starań, współpracując z urzędem marszałkowskim oraz Towarzystwem Ubezpieczeniowym Signal Iduna, aby otrzymali Państwo swoje pieniądze jak najszybciej" - podało biuro podróży.



Spółka posiada gwarancję ubezpieczeniową opiewającą na kwotę 1 mln 260 tys. zł.



UMWW podał, że do urzędu wpłynęła informacja, że z powodu niewypłacalności spółka nie jest w stanie wywiązać się z umów o świadczenie usług turystycznych zawartych z podróżnymi oraz zapewnić pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju. Nie jest w stanie zapewnić podróżnym zwrotu wpłat lub ich części wniesionych przez podróżnych tytułem zapłaty za imprezy turystyczne, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane.



Roszczenia można składać m.in. poprzez internet; szersze informacje można znaleźć na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego.

WIDEO - Zaginiony 5-latek jest obywatelem Rosji - informuje Ambasada Federacji Rosyjskiej Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP