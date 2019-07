Piontkowski: nadal są wolne miejsca w najlepszych szkołach

Minister edukacji narodowej wskazał podczas konferencji, że w skali kraju absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów jest ok. 730 tys., zaś szkoły średnie przygotowały ponad 830 tys. miejsc dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych. - Mamy więc 100 tys. miejsc dodatkowych w szkołach średnich - podał.

Szef MEN zaznaczył, że "terminy zakończenia rekrutacji pierwszego etapu są różne dla poszczególnych województw". - Część województw kończy dzisiaj, 12 lipca, część ogłosiła już wyniki wczoraj, część przedwczoraj, a kilka pozostałych województw będzie ogłaszało wyniki dopiero 16 lipca - powiedział.

- Dlatego zapraszamy na 16 lipca; postaramy się przekazać, mam nadzieję całościowe, wyniki pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego - dodał.

Miejsca w najlepszych szkołach

Minister powiedział, że wolne miejsca po pierwszym etapie rekrutacji są nie tylko w szkołach mniej popularnych, ale także w najlepszych placówkach. - Wyraźnie widać, że także te najlepsze szkoły oferują dużą liczbę nowych miejsc w drugim etapie rekrutacji - zapewnił.

Wskazywał np., że w Krakowie po pierwszym etapie rekrutacji w II LO im. Jana III Sobieskiego zostało 20 dodatkowych miejsc, w VIII LO im. Stanisława Wyspiańskiego - 25, a w Zespole Szkół Łączności - 26. Powiedział, że podobnie sytuacja wygląda w Lublinie i Olsztynie.

Dodał, że w Krakowie w sumie "mamy ponad 2,5 tys. uczniów, którzy w pierwszym etapie rekrutacji nie znaleźli swojej szkoły, a jednocześnie mamy 3,9 tys. miejsc".

Minister @D_Piontkowski - W miastach, w których zakończył się pierwszy etap rekrutacji są wolne miejsca w szkołach średnich. Uspokajamy uczniów i rodziców. Każdy absolwent znajdzie dla siebie miejsce w szkole.

"Odpowiedzialną instytucją za nabór do szkół jest samorząd"

Zapytany o pozew, który przeciwko Polsce w związku z "chaosem w edukacji" ma zamiar złożyć ojciec dwóch dziewczynek z Łodzi, Piontkowski odpowiedział, że "odpowiedzialną instytucją za nabór do szkół jest samorząd".

- Proszę pytać panią prezydent (Łodzi) co zrobiła, by doprowadzić do tego, że będzie odpowiednia liczba miejsc w szkołach średnich - mówił szef MEN. Według Piontkowskiego "jeśli ktoś chce składać jakieś pozwy to niech zapyta PO i PSL, dlaczego doprowadzą za kilka lat do tego, że kolejne dwa podwójne roczniki trafią do szkół średnich".

- Pragnę przypomnieć, że PO z PSL - przy poparciu ZNP - zmusiły rodziców do tego, aby posłali dzieci sześcioletnie do szkół. To spowodowało, że (...) te dzieci za kilka lat rozpoczną rekrutację do szkół średnich (...). Czy ten ojciec, albo kolejni rodzice, wysyłali pozwy, że dzieci z dwóch roczników miały gorsze warunki w pierwszych klasach szkoły podstawowej, że nie mieli komfortu nauki? Jakoś sobie nie przypominam - podkreślił.

- Na przykładzie Mazowsza widać, że część samorządów zauważa, że będzie potrzeba zwiększenia miejsc w szkołach średnich i to spokojnie robi. Inne tego dotąd nie zrobiły, ale zawsze istnieje możliwość, aby spokojnie zwiększyć liczbę oddziałów, liczbę miejsc w szkołach średnich - zaznaczył.

Dodał, że z informacji od samorządów wynika, iż miejsc jest zdecydowanie więcej niż absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych. - Po pierwszym etapie rekrutacji, z tych pierwszych wyników, które mamy widać wyraźnie, że liczba miejsc wolnych do drugiego etapu rekrutacji jest zdecydowani większa niż liczba uczniów, którzy nie znaleźli miejsca w tych wybranych przez siebie szkołach. Spokojnie czekamy, aż koleje samorządy przekażą nam informację o tym, jak wygląda pierwszy etap rekrutacji - podkreślił.

Piontkowski zastrzegł, że "nie ma obaw, aby ktoś nie mógł kontynuować edukacji na kolejnym etapie".

Zapewnił, że nie ma obaw, aby uczeń z Warszawy nie znalazł na jej terenie miejsca w szkole i musiał dojeżdżać do szkoły kilkanaście kilometrów. - Prezydent Warszawy (...) zobowiązany jest do tego, aby zapewnić miejsca nauki dzieciom ze swojego terenu. A więc pan prezydent dzisiaj może wydać decyzję o tym, aby utworzyć dodatkowe oddziały, aby żadne dziecko z Warszawy nie musiało gdzieś jeździć w poszukiwaniu szkoły - powiedział.

Wojewoda mazowiecki: sytuacja jest absolutnie pod kontrolą

Sytuacja pokrycia miejsc we wszystkich naszych placówkach szkolnych jest absolutnie pod kontrolą - powiedział w piątek wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. Prowadzimy analizę od wielu miesięcy i nie było momentu, w którym moglibyśmy powiedzieć, że jest problem z rekrutacją - dodał.

Jak podkreślił Sipiera na konferencji prasowej w MEN, "od wielu miesięcy prowadzimy z kurator (mazowieckiej oświaty Aurelią Michałowską) dokładną analizę tego, co dzieje się w naszych szkołach i absolutnie nie było takiego momentu, o którym moglibyśmy wspólnie powiedzieć, że jest jakiś ogromny problem" związany z rekrutacją uczniów do szkół.

- Sytuacja pokrycia miejsc we wszystkich naszych placówkach jest absolutnie pod kontrolą - zadeklarował wojewoda mazowiecki.

Wskazał również, że "to nie jest tak, że samorząd nie ma planowania, musi planować; obowiązkiem planowania przez każdy samorząd jest to, żeby nie tylko mówić o dniu dzisiejszym, ale też o tym, co jest na przestrzeni najbliższych lat". Sipiera zauważył, że reforma edukacji "nie jest prowadzona od roku".

- O tym było mówione wiele, wiele lat, dlatego też w sytuacji, w której jest większa subwencja dla samorządów, jest więcej osób (chodzących do szkół - PAP), to to jest koszt, który nazywa się kosztem rozwoju - wskazywał.

- Apeluję, żeby (...) te sprawy rozwiązywać w dialogu, a nie epatowania, że "brakuje", "nie ma", "tragedia" - powiedział. - Ja stwierdzam, że nie ma żadnej tragedii, natomiast oczywiście są pewne wybory i od tego jesteśmy, żeby pomóc edukacji: wydziały w stolicy, wydziały dzielnicowe, biura edukacji, zastępca prezydenta, sam prezydent, czy też kurator i wojewoda - podkreślił Sipiera. Jak dodał, instytucje te "są od tego, żeby pomagać, ale nie zastępować, bo kompetencja ta jest przypisana do samorządu".

Sipiera zaznaczył również, że "jesteśmy dorośli i zajmujemy odpowiednie funkcje, żeby pomagać młodym ludziom". - Apeluję, żebyśmy to robili w maksymalnym konsensusie, a nie szukali elementów, które są w tym zakresie edukacji ponadnormatywnie wykorzystywane - wskazał.

- Jesteśmy partnerami, a nie przeciwnikami, załatwiamy sprawy wspólnie, a nie szukamy różnic - powiedział wojewoda.

