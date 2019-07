Był wrakiem, jest perełką. Na świecie zachowało się ok. 20 takich egzemplarzy

Ma 87 lat, ale wciąż jest na chodzie i to dzięki studentowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Mężczyzna, w ramach pracy inżynierskiej odrestaurował zabytkowy samochód Hillman Wizard typ 75 z 1932 roku. Auto posiada 90 proc. oryginalnych części, ale przed odnowieniem było wrakiem. Na świecie jest zaledwie ok. 20 takich egzemplarzy.

Pracował półtora roku, niemal codziennie po kilka, kilkanaście godzin. Nie chodziło tylko o dyplom. Motoryzacja to jego pasja. O swoim wyczynie opowiada ze skromnością i z błyskiem w oczach.



- Praca przy odbudowie takich pojazdów daje szczególną przyjemność, bo można powiedzieć, że daje się nowe życie - przekonywał Michał Wolak, student Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

"Wow! Tyle mogę powiedzieć"



Student opisał w pracy krok po kroku proces odnowy każdej części samochodu.



Efekt żmudnej pracy Michała Wolaka przeszedł najśmielsze oczekiwania. - Wow! Tyle mogę powiedzieć - skomentował pracę swojego studenta dr inż. Krzysztof Plizga z Katedry Energetyki i Środków Transportu UP w Lublinie.



- To, co robi wrażenie, to mechanizmy, które kiedyś były wykonywane, a dzisiaj w dalszym ciągu są w samochodach - mówił dr inż. Plizga. - Nowocześniejsza konstrukcja polega na tym, że mamy lepsze techniki wytwarzania, lepsze materiały, może lepsze pasowania, ale sama idea pracy pozostaje bez zmian - dodał.

"Trzeba było to wyklepać młotkiem ręcznie"



Samochód znaleziony przez Michała Wolaka w Wielkiej Brytanii był wrakiem. Dziś jest pełnowartościowym pojazdem. W renowacji studentowi z Lublina pomagał ojciec.



- Trzeba było to z prostej blachy wyklepać młotkiem ręcznie. To czasochłonne i trzeba mieć dużo cierpliwości - mówił Mieczysław Wolak.



Model był niegdyś uznawany za dość luksusowy. Niewielu mogło sobie na niego pozwolić. Do dziś na świecie zachowało tylko ok. 20 egzemplarzy.

