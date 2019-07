Zaginiony 5-latek jest obywatelem Rosji - informuje Ambasada Federacji Rosyjskiej

W środę przed 21:00 policjanci dostali zgłoszenie o śmierci mężczyzny, a około północy jeden z bliskich Dawida - zaniepokojony, że ojciec nie odwiózł go do domu - zaalarmował policję. Mężczyzna zginął potrącony na torach kolejowych. Trzy kilometry od ciało mężczyzny znaleziono jego auto - Skodę Fabię. To wówczas połączono obie sprawy i wszczęto poszukiwania.

5-letni Dawid został zabrany przez swojego ojca z miejsca zamieszkania ok. godz. 17 w środę. Według informacji policji przed godz. 21 ojciec najprawdopodobniej odebrał sobie życie. Mężczyzna miał prawa rodzicielskie; ta sprawa nie ma charakteru uprowadzenia. Informację o śmierci mężczyzny KPP w Grodzisku Mazowieckim otrzymała o godz. 20.52. Mężczyzna zginął potrącony na torach kolejowych.

Rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji poinformował, że w poszukiwaniach chłopca bierze udział kilkuset policjantów, zarówno z komendy miejscowej, jak i z oddziału prewencji w Warszawie. Jak dodał, w nocy w poszukiwania włączyli się również policjanci z Wydziału Poszukiwań Celowych Komendy Głównej Policji, którzy użyli do poszukiwań specjalistycznego sprzętu, m.in. dronów i wozu poszukiwań celowych. W akcji bierze również udział śmigłowiec KGP z kamerą termowizyjną, a także psy tropiące.

Działania w domu dziadków zaginionego

W czwartek po południu policja zakończyła działania w domu dziadków zaginionego. Babcia dziecka (matka jego nieżyjącego ojca) pojechała razem z policjantami.

Babcia Dawida mieszka w segmencie niewielkiego bliźniaka na jednym z osiedli w Grodzisku Mazowieckim. - Państwo Ż. mieszkają tu już około 20 lat. To repatrianci z Kazachstanu. Bardzo dobrzy i mili ludzie. Znałam ich syna i wnuczka, to był mój ulubieniec. Wczoraj rano ich widziałam. Ojciec przyjechał samochodem z dzieckiem. Wymieniliśmy pozdrowienia. Do Dawidka powiedziałam: o jest i mój ulubieniec. Pukali do drzwi domu, w którym mieszkali dziadkowie, ale chyba nikogo nie było i odjechali - opowiada jedna z mieszkanek osiedla.



Sąsiadka, która zajmuje drugą część bliźniaka, powiedziała, że widziała, jak w środę ok. godziny 17 przyjechał ojciec dziecka i zabrał go od dziadków. - Zapytałam Dawidka, co taki smutny, dlaczego płacze. Odpowiedział, że spadł z krzesła. Pocieszyłam go, mówiąc, że na pewno zaraz przestanie boleć - relacjonowała kobieta. Przyznała, że jest wstrząśnięta śmiercią ojca i zaginięciem dziecka. - Kto by pomyślał, nic nie wskazywało na to, że może dojść do takiej tragedii - oznajmiła.

Sąsiedzi: rodzina wyglądała na bardzo zgodną



Inni sąsiedzi z osiedla podkreślali, że rodzina wyglądała na bardzo zgodną. - Mieszkali tu razem z rodzicami. Wyprowadzili się może rok, a może dwa lata temu. Ojciec był bardzo przywiązany do dziecka. Jego żona, matka Dawidka, to bardzo miła osoba. Wiele razy z nią rozmawiałam - powiedziała jedna z mieszkanek bloku stojącego naprzeciwko domu dziadków.

Służby kontynuują poszukiwania, trwają one m.in. w rejonie Okęcia, gdzie ojciec dziecka miał zabrać chłopca, by pokazać mu lądujące i startujące samoloty, po czym prawdopodobnie wrócił do Grodziska. Źródła policyjne zaznaczają, że w sprawie należy się liczyć z każdą możliwą opcją, również z tym, że dziecko może już nie żyć.

Dawid był ubrany w szaroniebieską bluzę dresową, niebieskie jeansy oraz niebieskie trampki z obrazkami Zygzaka McQueena, czerwonej wyścigówki z bajki "Auta". Na prawym policzku chłopczyk ma pieprzyk.

Apel o pomoc w poszukiwaniach

Policja ponawia prośbę o pomoc w poszukiwaniach. Znalazła już auto ojca. - To ważne, by osoby, które widziały samochód między 17:00 a 21:00, zgłosiły się do nas. Nawet z pozoru błahe informacje, mogą okazać się kluczowe - przekazał Sylwester Marczak, rzecznik stołecznej policji.

grz/ PAP